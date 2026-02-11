$qONE : Succès massif de la prévente et lancement Hyperliquid

$qONE a vendu l’intégralité de son allocation de 950 000 $ en moins de 24 heures, malgré le pire sentiment de marché de l’année 2026. Source : qLABS

Pendant des semaines, $qONE a été la prévente crypto la plus commentée de 2026 — et la plus exclusive. Un intérêt enregistré de 13 millions de dollars s’est arraché seulement 560 000 $d’allocation. La vente était plafonnée à 50 000$ par portefeuille, selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une fenêtre maximale de 24 heures. Tout a été vendu en bien moins de temps — alors même que l’indice Crypto Fear & Greed tombait à 6 sur 100, l’un des niveaux les plus bas jamais enregistrés.

Ce chapitre est désormais clos. La prévente est terminée. Mais l’histoire de $qONE ne fait que commencer. Avec l’événement de génération de jetons (TGE) imminent, $qONE est sur le point d’être accessible à tous sur Hyperliquid — sans liste blanche (whitelist), sans plafond par portefeuille et sans limite d’allocation. La meilleure prévente crypto de 2026 devient publique.

➡ Visitez Qlabs.tech — $qONE arrive sur Hyperliquid

Pourquoi $qONE a mérité ce titre

L’étiquette de « meilleure prévente » est constamment galvaudée dans l’univers crypto. La plupart du temps, cela ne signifie rien. Pour $qONE, les preuves parlent d’elles-mêmes. Une levée de 950 000 $ épuisée en moins d’une journée. Un indice Fear & Greed à 6 — Peur Extrême — le jour de la clôture. Une base d’acheteurs comprenant des portefeuilles institutionnels et des fonds crypto-natifs comme Kook Capital, qui a publiquement qualifié ce succès d' »extrêmement haussier ».

Derrière cette demande se cache une substance que la plupart des préventes n’ont tout simplement pas. $qONE est le premier jeton résistant au calcul quantique sur Hyperliquid, conçu par qLABS en partenariat avec 01 Quantum Inc. (TSXV: ONE | OTCQB: OONEF) — une société de cybersécurité cotée en bourse. Le moteur de chiffrement sous-jacent IronCAP™ détient deux brevets américains, possède l’approbation du NIST et est déjà déployé en production par Hitachi, PwC et Thales. L’équipe est dirigée par Andrew Cheung (CTO, PDG de 01 Quantum) et Antanas Guoga (Tony G, ancien membre du Parlement européen).

Alors que le marché était au plus fort de sa peur, les acheteurs informés ont traité $qONE comme un investissement de conviction, et non comme une spéculation. C’est là toute la différence entre une véritable prévente et un simple exercice de marketing.

De la prévente au public — Ce qui change lors du TGE

Le Token Generation Event (TGE) marque le passage de l’allocation privée au marché libre. Voici ce qui change désormais :

Plus de limites d’allocation. Pendant la prévente, les portefeuilles étaient plafonnés à 50 000 $et la levée totale était de 950 000$. Sur le marché libre, n’importe qui peut acheter n’importe quel montant de $qONE directement sur Hyperliquid.

Pendant la prévente, les portefeuilles étaient plafonnés à 50 000 $et la levée totale était de 950 000$. Sur le marché libre, n’importe qui peut acheter n’importe quel montant de $qONE directement sur Hyperliquid. Plus de liste blanche. Le tour communautaire nécessitait une inscription. Après le TGE, tout ce dont vous avez besoin est un portefeuille et l’application Hyperliquid.

Le tour communautaire nécessitait une inscription. Après le TGE, tout ce dont vous avez besoin est un portefeuille et l’application Hyperliquid. Le début de la découverte des prix réels. La prévente a fixé le prix du $qONE entre 0,008 $et 0,01$. Avec 13 millions de dollars de demande non satisfaite, le marché libre fixera le prix réel en fonction de l’offre et de la demande sans plafond.

La prévente a fixé le prix du $qONE entre 0,008 $et 0,01$. Avec 13 millions de dollars de demande non satisfaite, le marché libre fixera le prix réel en fonction de l’offre et de la demande sans plafond. Lancement des produits. Le TGE coïncide avec le déploiement du protocole de sécurité qONE, du portefeuille Quantum-Sig et du Hub d’intégration. Le jeton ne se lance pas dans le vide — il se lance aux côtés de l’infrastructure qu’il alimente.

Comment acheter $qONE sur Hyperliquid

Étape 1 : Allez sur app.hyperliquid.xyz et connectez votre portefeuille (MetaMask ou WalletConnect).

Allez sur app.hyperliquid.xyz et connectez votre portefeuille (MetaMask ou WalletConnect). Étape 2 : Activez le trading en signant la demande du portefeuille.

Activez le trading en signant la demande du portefeuille. Étape 3 : Déposez des fonds sur le solde de votre plateforme Hyperliquid — vous tradez depuis la plateforme, pas directement depuis votre portefeuille.

Déposez des fonds sur le solde de votre plateforme Hyperliquid — vous tradez depuis la plateforme, pas directement depuis votre portefeuille. Étape 4 : Recherchez $qONE, passez votre commande, et c’est fait.

Vous aurez besoin d’une petite quantité de HYPE pour les frais de gaz sur HyperEVM. Si vous transférez vos $qONE depuis votre portefeuille après les avoir réclamés, utilisez l’interface de dépôt de l’application — n’envoyez jamais de jetons à une adresse inconnue.

L’opportunité n’est pas passée — Elle vient de s’ouvrir

Avoir manqué la prévente donnait l’impression d’avoir raté le coche. Mais voici la réalité : la prévente représentait 950 000 $ pour une valorisation totale (FDV) de 8 à 10 millions de dollars. Le marché adressable est de 20 milliards de dollars.

Le secteur de la cryptographie post-quantique croît à un taux annuel (CAGR) de 44,2 %. De plus, $qONE possède une offre fixe de 1 milliard de jetons avec une inflation nulle, à jamais. À ces valorisations précoces, le TGE n’est pas un lot de consolation — c’est encore le rez-de-chaussée.

La prévente a prouvé la demande. Le TGE ouvre la porte. Ce qui se passera ensuite dépend du marché — et ces 13 millions de dollars d’intérêt non satisfaits suggèrent que le marché a déjà pris sa décision.

➡ Soyez prêt sur Qlabs.tech — Le TGE de $qONE est imminent

Site Officiel : https://qlabs.tech/

https://qlabs.tech/ Hyperliquid : https://app.hyperliquid.xyz

https://app.hyperliquid.xyz Suivre qLABS : https://x.com/qlabsofficial