Record : le marché des stablecoins franchit 290 Mds$

Pour Résumer

Les stablecoins atteignent 290 milliards de dollars en 2025.

USDT et USDC captent 80 % du marché.

Ce record dope l’adoption et les régulations.

Une capitalisation record à 290 Mds$

Le marché des stablecoins atteint 290 milliards de dollars en septembre 2025. USDT domine avec 180 milliards, suivi par USDC à 85 milliards. Effectivement, leur croissance de 20 % depuis janvier impressionne.

Cette hausse s’explique par l’adoption institutionnelle. De plus, les paiements transfrontaliers via stablecoins représentent 15 % des flux mondiaux. En outre, 1,2 million de transactions quotidiennes renforcent leur utilité.

Les volumes d’échanges explosent à 100 milliards de dollars par jour. Effectivement, Binance et Coinbase traitent 60 % de ces flux. D’ailleurs, la transparence blockchain attire les banques.

La BCE et la Fed observent de près. En effet, les stablecoins menacent les monnaies fiat. D’ailleurs, les régulations MiCA imposent des audits stricts.

USDT et USDC : les géants intouchables

USDT et USDC captent 80 % du marché. Tether (USDT) traite 70 milliards de dollars quotidiens, soutenu par des réserves en treasuries. Effectivement, sa dominance atteint 62 % en 2025.

Les frais quasi nuls séduisent les retail. D’ailleurs, 65 % des utilisateurs de stablecoins sont des particuliers. Effectivement, les paiements en USDT coûtent 0,01 $.

Cependant, les audits restent un défi. En effet, Tether doit prouver 100 % de réserves. D’ailleurs, MiCA pourrait freiner les non-conformes.

Impacts sur l’écosystème crypto

Ce record dynamise le marché. Bitcoin gagne 2 % à 110 000 $, porté par les flux stables. Effectivement, la capitalisation crypto atteint 3 800 milliards de dollars.

Solana, à 187,75 $, profite de l’intégration des stablecoins. De plus, sa TVL grimpe à 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars.

Cependant, les petits stablecoins souffrent. D’ailleurs, DAI stagne à 6 milliards de dollars. Effectivement, la concurrence favorise les leaders.

En effet, les exchanges renforcent la KYC pour les stablecoins. De plus, Binance investit 500 millions d’euros en conformité. D’ailleurs, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : vers un marché à 500 Mds$ ?

Les stablecoins peuvent-ils atteindre 500 milliards de dollars ? ChatGPT 5 prévoit ce cap d’ici 2027. Effectivement, l’adoption par les fintechs accélère.

De plus, des pays comme Singapour testent des stablecoins locaux. En outre, un cadre UK-US pourrait harmoniser les règles. D’ailleurs, 10 milliards de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, la cybersécurité inquiète. En effet, 1,2 milliard de dollars ont été perdus en hacks en 2024. De plus, des régulations trop strictes pourraient freiner.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, les stablecoins redessinent la finance. La prudence s’impose pour les investisseurs.

