LIVE – Verdict de la FED, Bitcoin, XRP, Ethereum… – Toute l’actualité du 17 septembre 2025

Pour Résumer

La Fed annonce sa décision de taux ce soir : probable baisse de 25 points a venir.

Bitcoin consolide autour de 117 000 $, Ethereum à 4 500 $, XRP tient les 3 $.

L’avenir immédiat du marché crypto dépendra fortement du ton adopté par Jerome Powell.

La Fed, maître du tempo aujourd’hui

La réunion de la FED se conclut ce soir, avec une annonce prévue à 20h (heure française) suivie de la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Les marchés tablent à 94 % sur une baisse de 25 points de base du taux directeur.

Cette anticipation repose sur deux éléments. D’un côté, le marché de l’emploi américain montre des signes d’affaiblissement progressif. De l’autre, l’inflation reste maîtrisée autour de 2,9 %.

Mais un autre scénario circule discrètement : une coupe plus agressive de 50 points de base, encore minoritaire (≈ 5–6 % de probabilité), pourrait être retenue si la Fed souhaite frapper fort. Ce choix, jugé risqué par la plupart des analystes, pourrait déstabiliser les marchés… ou déclencher un rallye spéculatif massif.

En réalité, c’est le ton du communiqué qui sera décisif : la Fed envoie-t-elle un signal clair de détente monétaire prolongée, ou reste-t-elle floue sur les futures baisses ? Le marché, déjà tendu, n’attend qu’un mot pour réagir.

Bitcoin, Ethereum, XRP : tout dépend de la Fed

Le Bitcoin évolue aujourd’hui vers 117 000 $. Les opérateurs scrutent le discours de la Fed pour déclencher un mouvement de rupture. Si la baisse de taux est confirmée avec un ton accommodant, BTC pourrait viser un nouveau sommet d’autant que certaines projections lient ce timing à un pic attendu fin septembre ou début octobre.

Du côté d’Ethereum, les positions restent plus fragiles. Le token se maintient autour des 4 500 $, malgré une baisse récente de 3 %. Les ETF ETH enregistrent des entrées nettes, mais les liquidations s’accumulent. Les niveaux à surveiller restent les résistances à 4 550 $ et les supports sous 4 300 $.

XRP, enfin, garde son cap. Coté autour de 3 $, le token reste dans le top 3 mondial par capitalisation. Rex-Osprey a reporté à demain (18 septembre) le lancement de son ETF spot XRP, initialement prévu le 12 septembre. Cette décision alimente une tension spéculative.

Certains affirment que le marché a déjà intégré l’essentiel dans le prix. Mais si la Fed adopte un ton très dovish, l’arrivée de l’ETF pourrait renforcer la dynamique haussière.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et sur la décision de la FED, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

