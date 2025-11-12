Arthur Hayes met en garde les détenteurs de Zcash contre les CEX

Pour Résumer

Arthur Hayes invite à retirer les ZEC des plateformes.

Les transactions y sont traçables et peuvent être bloquées.

La vraie confidentialité passe par un portefeuille personnel.

Pourquoi Hayes pousse au retrait des CEX

Une réalité technique se rappelle à tout le monde : sur les CEX, Zcash circule surtout en adresses transparentes. C’est pratique, mais ce n’est plus privé.

Sur un exchange, Zcash est traité comme n’importe quel actif listé. Les dépôts et retraits passent par des t-addresses, lisibles par tous.

Aucun échange majeur n’opère de flux vers des z-addresses par défaut. Résultat, vos mouvements deviennent traçables, et votre historique aussi.

If you hold $ZEC on a CEX, withdraw it to a self-custodial wallet and shield it. — Arthur Hayes (@CryptoHayes) November 12, 2025

Ce n’est pas un détail quand l’argument numéro un de ZEC est l’opacité contrôlée de ses transactions.

L’autre raison est plus prosaïque. Les CEX appliquent KYC, gèrent des listes de surveillance et peuvent geler des retraits en cas d’enquête, de bug ou de pression réglementaire.

Monero l’a appris à ses dépens avec des vagues de delistings. Zcash a mieux résisté grâce à son double mode.

Cela ne change rien au fait qu’un compte client reste soumis aux règles de la plateforme.

Zcash, deux visages et une seule promesse

Zcash fonctionne avec deux types d’adresses. Les transparentes, t-addresses, compatibles avec l’infrastructure des CEX.

Les z-addresses, où zk-SNARKs masquent émetteur, destinataire et montants. La coexistence rend ZEC acceptable pour des acteurs régulés, sans briser le cœur du protocole.

Mais tant que vos fonds ne sont pas passés côté « z », la confidentialité n’est pas effective.

Le coût cognitif décourage souvent. Pourtant, c’est le prix à payer pour sortir du modèle dépositaire. La souveraineté se mesure à l’effort que l’on accepte pour la maintenir.

Le vrai risque des CEX pour un privacy coin

Les plateformes centralisées sont efficaces jusqu’au jour où elles ne le sont plus. Gel préventif après un hack, maintenance prolongée, exigences nouvelles de conformité, tout peut suspendre votre accès au bouton « retirer ».

Pour un token de confidentialité, ce paradoxe est aigu : la fonctionnalité qui vous intéresse n’existe tout simplement pas côté exchange. Vous avez de la liquidité, pas de discrétion.

As crypto reaches more mainstream users, the need for privacy is more urgent than ever. pic.twitter.com/2gSwXvR9m2 — a16z crypto (@a16zcrypto) November 11, 2025

Le risque réputationnel arrive ensuite. Un jeton dont la liquidité principale vit en t-addresses voit sa promesse se diluer.

Les observateurs finissent par traiter ZEC comme un altcoin volatil parmi d’autres, en oubliant l’usage différenciant. Quand la narration change, les flux capitaux suivent.

Et dans ces phases, les règles des plateformes, pas celles du protocole, dictent ce que vous pouvez faire.

Volatilité, prudence et mode d’emploi minimal

Le marché a rappelé que la confidentialité n’immunise pas contre les swings. ZEC a bondi, corrigé, puis rebondi, parfois de 10% à 20% en quelques heures.

Ce bruit masque une ligne de fond : la valeur d’un privacy coin dépend de son usage en mode privé. Si vous choisissez Zcash, assumez le chemin complet.

Retrait vers un wallet que vous contrôlez, sauvegardes hors ligne, et tests sur de petits montants avant d’automatiser quoi que ce soit.

Ce n’est pas une croisade contre les CEX. Ils restent utiles pour l’on-ramp, la gestion de trésorerie et la profondeur de carnet.

Mais pour la confidentialité, ils sont un cul-de-sac. La bonne séparation des rôles clarifie les attentes : on achète là où c’est liquide, on protège là où c’est privé.

Entre les deux, la fenêtre doit être la plus courte possible. Hayes a souligné que laisser des ZEC sur un CEX expose les utilisateurs aux mêmes risques que Monero a connus : gels de retraits, politiques KYC strictes et delistings potentiels, rappelant que la souveraineté financière passe par l’auto-custody.

À lire aussi :