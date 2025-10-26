La Russie s’impose comme un nouveau géant de la crypto : une adoption en pleine explosion

Pour Résumer

La Russie connaît une adoption massive des cryptomonnaies, dépassant 376 milliards de dollars en un an.

Les citoyens et entreprises utilisent la crypto pour sécuriser leurs fonds et contourner les sanctions.

Le pays explore également sa propre monnaie numérique.

Une adoption qui dépasse la simple spéculation

La Russie semble devenir l’un des acteurs majeurs du paysage mondial des cryptomonnaies. Cet essor s’explique par plusieurs tendances. Premièrement, la cryptomonnaie séduit les citoyens russes, qui voit en elle une alternative plus sûre au système international. Celui-ci est en effet perçu comme instable, voire hostile.

L’investissement dans les cryptomonnaies ne se résume donc plus uniquement à la recherche de profit à court terme, mais plutôt comme une réelle volonté d’investissement et un besoin de sécurité.

L’invasion de l’Ukraine et les sanctions économiques sont en effet un coup dur pour le rouble, qui a connu d’importantes fluctuations. De plus, plusieurs banques russes ont été exclues du réseau SWIFT.

Pas étonnant donc que la cryptomonnaie soit aujourd’hui considérée comme une solution plus crédible, permettant une plus grande liberté financière. Cela se constate d’autant plus lorsque l’on regarde les habitudes de paiement des Russes.

En effet, de plus en plus de personnes utilisent les stablecoins pour épargner, effectuer des paiements transfrontaliers ou protéger leur capital de l’inflation.

Les avantages de la crypto séduisent aussi les petites entreprises russes. Afin de contourner les restrictions internationales, certaines d’entre elles acceptent aujourd’hui les paiements en Bitcoin, Tether ou USDT. Elles peuvent ainsi continuer de commercer avec des partenaires étrangers.

Cette tendance est particulièrement flagrante dans les domaines de l’import-export, de la technologie et de l’énergie. Elle démontre ainsi que l’intégration de la blockchain dans les circuits économiques russes est de plus en plus évidente.

La réaction du gouvernement à l’essor des cryptomonnaies est ambivalente. Officiellement, Moscou garde une attitude sceptique vis-à-vis du Bitcoin. Cette cryptomonnaie est toujours perçue comme un risque potentiel pour la stabilité financière du pays.

Toutefois, la Russie n’est pas non plus dupe quant aux avantages que représentent les cryptomonnaies. Le pays a conscience qu’elles sont un véritable atout stratégique face aux sanctions occidentales.

Doucement, mais sûrement

Cette double tendance montre que la Russie se situe aujourd’hui à un point de bascule. La réglementation reste floue, ce qui n’empêche pas les signaux de reconnaissance de se multiplier.

Par conséquent, la Banque de Russie a récemment renforcé ses efforts concernant le rouble numérique. La banque centrale émettra cette monnaie numérique (MNBC), toujours en phase de test, pour la proposer comme option nationale face au Bitcoin et à l’USDT.

Le but du projet est de combiner un contrôle gouvernemental avec les bénéfices technologiques offerts par la blockchain. Toutefois, pour beaucoup d’utilisateurs, la cryptomonnaie indépendante des banques centrales demeure plus séduisante que sa variante centralisée.

Elle permet en effet d’échapper à la surveillance gouvernementale et de conserver le plein contrôle de ses fonds.

Autre pas en avant : le ministère des Finances pourrait autoriser les entreprises stratégiques à effectuer certaines transactions internationales en crypto. En outre, des universités russes ont introduit des cursus dédiés à la blockchain et aux actifs numériques.

Tous ces éléments illustrent bien que le pays semble se diriger, doucement mais sûrement, sur la voie des cryptos. La véritable question est de savoir si cet enthousiasme est destiné à perdurer ou pas.

Dans tous les cas, l’évolution russe reflète un phénomène à l’échelle mondiale. Les crises, qu’elles soient d’ordre économique, politique ou monétaire, entraînent souvent une hausse de l’adoption des cryptomonnaies.

En accédant à la première place du classement européen, la Russie prouve que les cryptomonnaies n’ont pas qu’un rôle spéculatif. Elles deviennent au contraire un vecteur de souveraineté et de stratégie économique.

