Pour Résumer

La SEC organisera le 17 octobre à Washington une table ronde sur la confidentialité et la surveillance financière dans la crypto.

L’événement, dirigé par la commissaire Hester Peirce, réunira des experts pour discuter des technologies de protection de la vie privée.

Il sera diffusé en direct sur SEC.gov et constitue la sixième rencontre consacrée aux actifs numériques depuis le départ de Gary Gensler.

La SEC organise une table ronde sur la confidentialité et la surveillance financière dans la crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis organise le vendredi 17 octobre une table ronde publique dédiée à la surveillance financière et à la confidentialité dans l’univers des cryptomonnaies.

L’événement, qui se déroulera au siège de l’autorité à Washington D.C., sera conduit par la commissaire Hester M. Peirce et réunira des experts travaillant sur les technologies de protection de la vie privée.

The SEC's Crypto Task Force will host a public roundtable on financial surveillance and privacy on October 17. Details: https://t.co/jKTCb0abLd — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) September 8, 2025

Un débat public sur la protection des données dans les actifs numériques

De 13 h à 16 h (heure locale), la SEC accueillera au 100 F Street, N.E., Washington D.C., un nouveau cycle d’échanges dans le cadre de son initiative Crypto Clarity. Par ailleurs, cette rencontre nécessitera une inscription préalable pour une participation en présentiel et sera diffusée en direct sur SEC.gov, ce qui permettra de toucher un public plus large.

De plus, un enregistrement restera accessible après l’événement, afin que les discussions profitent à l’ensemble de l’écosystème crypto.

La table ronde se déroule dans un cadre réglementaire en constante transformation aux États-Unis.

En effet, elle s’inscrit dans la continuité de l’Ordonnance Exécutive sur les Actifs Numériques signée par le président américain et du rapport du Groupe de Travail du Président sur les Actifs Numériques.

Ces documents formels soulignent que les régulateurs doivent renforcer la surveillance du secteur tout en préservant l’innovation. Ainsi, la SEC vise à favoriser une compréhension commune entre régulateurs, acteurs du marché et développeurs de solutions technologiques.

En outre, cette démarche contribue à clarifier les attentes pour l’ensemble des participants du marché.

Hester Peirce met l’accent sur la confidentialité

La commissaire Hester M. Peirce, souvent perçue comme une voix favorable à l’innovation crypto au sein de la SEC, dirigera les échanges. Elle souligne que les instruments de protection de la vie privée jouent un rôle essentiel dans un système financier de plus en plus digitalisé.

Selon elle, ces technologies permettent aux utilisateurs de décider eux-mêmes avec qui et quand partager leurs informations délicates. En renforçant la confidentialité, elles protègent également les utilisateurs contre les acteurs mal intentionnés qui pourraient exploiter ces données.

Cette méthode met en lumière le défi de trouver un équilibre entre l’aspiration des autorités à combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et l’impératif de maintenir la liberté individuelle des utilisateurs.

Dans l’univers des cryptomonnaies, la clarté des transactions effectuées sur la blockchain soulève des préoccupations grandissantes concernant la protection de la confidentialité.

Le débat mettra donc en avant les solutions technologiques émergentes, telles que les protocoles de confidentialité et les innovations en cryptographie.

Un jalon supplémentaire dans la régulation crypto américaine

Cette rencontre d’octobre marque déjà la sixième table ronde que la SEC organise sur les actifs numériques depuis le départ de l’ancien président Gary Gensler.

Elle montre la volonté de l’institution de poursuivre le dialogue avec l’industrie et de clarifier la réglementation d’un secteur en pleine expansion.

L’événement réunira des experts de haut niveau issus du secteur privé, du milieu universitaire et des organisations de défense des droits numériques.

Ainsi, leur présence facilitera la discussion sur les défis pratiques liés à l’application de normes équilibrées. Ces normes doivent à la fois lutter contre les abus et protéger les libertés individuelles, rendant leur mise en œuvre complexe.

Le calendrier précis et la liste des conférenciers paraîtront dans les prochaines semaines sur le site officiel de la Crypto Task Force de la SEC.

Cette table ronde influencera également la perception des investisseurs institutionnels concernant les projets axés sur la confidentialité et renforcera leur légitimité. De plus, les discussions permettront de définir le rôle des États-Unis dans la régulation mondiale des cryptomonnaies.

Source : Sec.gov

À lire aussi :