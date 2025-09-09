SwissBorg perd 35 millions € dans un piratage Solana : alerte sécurité

Pour Résumer

SwissBorg a perdu 35 millions d'euros suite à un piratage, où 193 000 tokens Solana ont été dérobés via une vulnérabilité dans l'API de son partenaire Kiln.

Bien que l'incident ait impacté son programme Earn, il représente moins de 2 % de ses actifs totaux.

SwissBorg prévoit d'améliorer la sécurité de ses services et assure qu'il peut indemniser les utilisateurs affectés.

SwissBorg perd 35 millions €

Le 3 septembre 2025, SwissBorg, une plateforme suisse de gestion de richesse en crypto, a subi un piratage majeur. En fait, ce piratage a été causé par une vulnérabilité dans l’API de son partenaire de jalonnement, Kiln.

Environ 193 000 tokens Solana (SOL) ont été dérobés et cela correspond à 35 millions d’euros. Cette alerte de sécurité soulève des questions sur la protection des infrastructures de cryptomonnaies.

L’attaque et ses conséquences financières

L’attaque a ciblé le programme Earn de SwissBorg. Ainsi, cela a permis aux utilisateurs de déposer des cryptomonnaies pour gagner des récompenses. Les fonds volés ont été envoyés à un portefeuille nommé SwissBorg Exploiter sur Solscan.

La cyberattaque a exploité une faille dans l’API de Kiln. De ce fait, cela a permis aux hackers de manipuler les demandes API afin de transférer les tokens. Même si cet incident a eu un impact financier important, il représente moins de 2 % des actifs totaux de SwissBorg. Ce genre de piratage peut affecter la confiance des investisseurs envers les plateformes de jalonnement.

Un problème croissant pour l’infrastructure blockchain

Les attaques sur les infrastructures de blockchain se multiplient. Selon Chainalysis, en 2025, plus de 1,4 milliard de dollars ont déjà été volés dans des piratages de cryptomonnaies. En gros, il y a eu près de 30 % de pertes liées aux fournisseurs d’infrastructures.

Le cas de SwissBorg n’est donc pas isolé et soulève un problème crucial : la sécurité des services tiers.

SwissBorg va-t-il renforcer ses partenariats pour éviter de telles failles à l’avenir ?

La réponse de SwissBorg : gestion de crise et perspectives

Le PDG de SwissBorg, Cyrus Fazel, a assuré que la société avait les réserves nécessaires pour indemniser les utilisateurs affectés. Il a également souligné que l’incident ne menaçait pas les autres services de la plateforme. Plus de 750 000 utilisateurs vérifiés continuent de bénéficier de l’application sans incident.

SwissBorg prévoit d’utiliser cet incident comme une expérience d’apprentissage pour améliorer sa gestion des risques et l’intégration de services externes. Cela vous rassure-t-il sur leur capacité à se remettre d’un tel événement ?

Malgré la gravité de la situation, SwissBorg garde une longueur d’avance grâce à ses politiques de protection et ses réserves. Ce piratage soulève néanmoins des questions importantes pour les utilisateurs : faut-il faire davantage confiance aux services tiers dans l’écosystème crypto ?

