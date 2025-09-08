La famille Trump gagne plusieurs milliards de dollars grâce à deux projets crypto

Pour Résumer

La fortune crypto de la famille Trump a bondi de 1,3 milliard de dollars.

Deux projets sont au cœur de cette envolée : WLFI et ABTC.

Un succès spéculatif qui relance les débats sur l’influence politique dans la crypto.

Deux projets qui valent des milliards

Selon plusieurs sources et bruits de couloirs, la fortune crypto de la famille Trump a récemment bondi d’environ 1,3 milliard de dollars. Un amas de richesse porté par deux projets distincts : World Liberty Financial (WLFI) et American Bitcoin Corp (ABTC).

Ces deux projets sont liés à la politique et au nationalisme américain. Ils ont connu un succès fulgurant depuis leur lancement.

WLFI se présente comme un token de gouvernance à forte portée politique. Il a dépassé les 600 millions de dollars de valorisation. Son récit s’inspire directement du mouvement MAGA et de l’image des Trump.

Officiellement lancé sans affiliation directe avec l’ancien président, le projet s’appuie sur une promotion intense au sein des cercles conservateurs et sur une stratégie qui valorise la souveraineté monétaire et la décentralisation idéologique.

ABTC est un projet axé sur la réindustrialisation du minage Bitcoin aux États-Unis. Il aurait permis à Eric Trump d’atteindre une valorisation estimée à plus de 500 millions de dollars.

D’après plusieurs médias spécialisés, il détiendrait des parts importantes dans la société derrière le projet. Cette initiative se veut une alternative conservatrice au Web3, jugé trop proche de la Silicon Valley.

Une stratégie de positionnement parfaitement maîtrisée

Si la famille Trump n’est pas officiellement fondatrice de ces deux initiatives, leur nom est utilisé comme levier marketing de manière systématique. WLFI exploite l’image et la politique agressive de Donald Trump.

Le tout en capitalisant sur un storytelling décentralisé et communautaire. Le token a d’ailleurs été relayé par des figures clairement pro-Trump et des médias clairement acquis à la cause du républicain.

L’absence de déclaration officielle de la part du principal intéressé n’a pas empêché l’engouement. Au contraire, cette ambiguïté bien entretenue a renforcé le sentiment d’adhésion identitaire parmi les acheteurs, au point de transformer WLFI en un phénomène culturel autant que spéculatif.

Le projet a rapidement été classé parmi les cryptomonnaies à la croissance la plus rapide du mois d’août.

ABTC suit une logique différente. Présenté comme une réponse directe aux pools de minage chinois ou kazakhs, le projet veut repositionner les États-Unis comme un acteur central du minage Bitcoin.

Selon les données publiques, Eric Trump figure bien parmi les actionnaires principaux de la société. La structure bénéficie de soutiens financiers importants, et plusieurs installations minières sont en cours de construction dans le Midwest.

Une capitalisation qui soulève des questions

Cette accumulation rapide de richesse par la famille Trump pose de nombreuses questions. D’abord sur l’influence politique indirecte dans le secteur crypto. Aucun texte juridique n’interdit à une personnalité publique de profiter de la spéculation, mais la frontière entre capitalisation d’image et conflit d’intérêts reste floue.

Enfin, certains analystes s’interrogent sur la solidité à long terme de ces projets. Les fondamentaux techniques sont là, mais les plans de développement restent flous, et les jetons reposent largement sur une narration politique.

Si la mobilisation communautaire fonctionne aujourd’hui, elle pourrait se retourner en cas de retournement du cycle ou de controverse publique.

