Skale en plein essor, une chute de 40% imminente

Le prix du Skale (SKL) a bondi de 170 % après le lancement du jeu "It Remains", atteignant un sommet historique.

Ce mouvement spectaculaire, soutenu par un volume de 780 millions de dollars en 24 heures, a propulsé Skale parmi les actifs les plus performants.

Toutefois, des risques de correction existent, notamment avec un marché en recul, une perte d'intérêt après l'engouement pour "It Remains", et des indicateurs techniques de surachat.

Skale : une ascension rapide suivie de risques potentiels

Le prix du Skale (SKL) a connu une hausse spectaculaire cette semaine, atteignant son plus haut niveau depuis février 2025. Ce bond impressionnant a été alimenté par le lancement de « It Remains », un jeu de niveau Hollywood sur son réseau.

Performance remarquable du Skale

Le prix du Skale a bondi de 170 %, le propulsant parmi les actifs les plus performants cette semaine.

Avec 780 millions de dollars de transactions en 24 heures, Skale dépasse désormais sa capitalisation boursière de 280 millions. Cette performance spectaculaire survient dans un contexte de forte liquidité et d’engouement intense pour le réseau.

Le lancement de « It Remains » sur la blockchain Skale a consolidé la position de ce réseau dans l’écosystème crypto. Ce jeu, attirant par ses faibles coûts de transaction et sa rapidité, a renforcé la visibilité de Skale comme une plateforme de choix pour les applications décentralisées.

Une adoption croissante dans le secteur du gaming

Skale dispose désormais de 129 jeux dans son écosystème.

Le réseau a comptabilisé 3,9 millions de portefeuilles actifs uniques, en hausse de 23 % sur 30 jours. Il a également traité plus de 107 millions de transactions, dépassant des chaînes majeures comme Sei et BSC.

Pourquoi une chute du prix de Skale est possible ?

Malgré cette flambée des prix, trois facteurs peuvent entraîner une chute du Skale à court terme.

SKALE @SkaleNetwork is a lightning-fast, zero-gas blockchain network built on Ethereum, designed to take dApps beyond the limits of the mainnet.

Changement de sentiment sur le marché

Le sentiment général du marché crypto a évolué négativement, avec des chutes significatives des prix de Bitcoin et des altcoins majeurs. Cette dynamique a été exacerbée par les récentes données économiques sur l’inflation, augmentant les liquidations.

Perte d’intérêt après le lancement de « It Remains »

La hausse du prix de Skale pourrait ralentir à mesure que l’engouement autour du jeu « It Remains » diminue. Dans le monde des cryptomonnaies, une forte hausse suivie d’une vente rapide après des événements majeurs est fréquente.

Indicateurs techniques de surachat

Le prix de Skale a atteint des niveaux de surachat, le Relative Strength Index (RSI) atteignant 86 et le Stochastic Oscillator 83. Un actif fortement suracheté a tendance à corriger, perdant de son élan.

Une possible correction à venir

Les indicateurs techniques suggèrent que le prix de Skale pourrait revenir vers les moyennes mobiles à 50 et 100 jours. Un tel retour de l’action des prix pourrait amener SKL à toucher 0,027 $, soit une chute de 40 % par rapport aux niveaux actuels.

