Solana x10 dans le rallye Altcoin : 1 000 $ en ligne de mire

Pour Résumer

Solana (SOL) a franchi les 200 $, attirant l'attention sur son potentiel haussier.

Avec la saison des altcoins et une forte liquidité, SOL pourrait atteindre 500 $ à court terme.

Toutefois, un retour vers 190 $ avant une nouvelle ascension vers 500 $ semble plus probable, avec un objectif à long terme de 1 000 $.

Solana dépasse les 200 $ : un potentiel énorme ?

Solana (SOL) a franchi la barre des 200 $ pour la première fois depuis février, marquant une avancée impressionnante. En 30 jours, SOL a gagné près de 28 %, propulsé par la saison des altcoins qui est officiellement lancée.

Un marché des cryptos en forte croissance

Le marché des cryptomonnaies a atteint une capitalisation de 4,2 trillions de dollars, et Ethereum suit également une tendance haussière, approchant les 5 000 $. Cette dynamique de hausse confirme le passage vers les altcoins.

Le REX-Osprey Solana + Staking ETF a vu son actif sous gestion atteindre 182 millions de dollars, témoignant de l’intérêt croissant pour SOL.

Someone call CNBC Public companies are quietly turning Solana into a treasury asset, & earning yield while they do it. * ~1% of SOL supply

* 8 entities tracked so far with >1000 SOL in their treasury

* Multi-sector from mining to pharma Follow @ReserveSolana for updates 👇 https://t.co/ZvdyYSGcic — Solana (@solana) August 14, 2025

La pression acheteuse pourrait propulser le prix de SOL

Si le FOMO prend le dessus, SOL pourrait grimper à 250 $ voire plus. Les volumes de transactions ont atteint 13 milliards de dollars ces dernières 24 heures, représentant près de 13 % de l’offre en circulation. Cette liquidité abondante soutient la prévision haussière pour Solana.

Retour à 190 $ avant une nouvelle ascension vers 500 $

Le graphique quotidien montre une pression de vente après avoir atteint la résistance des 206 $. Ce recul pourrait offrir aux acheteurs une chance d’acheter SOL à prix réduit avant un rebond. Un retour vers les 190 $ pourrait ouvrir la voie à une forte reprise, propulsant le prix vers 500 $ dans les 3 à 6 mois à venir, soit un potentiel de hausse de 180 %.

Vers un objectif de 1 000 $ à long terme ?

Bien que l’objectif de 1 000 $ soit ambitieux, il reste réalisable à plus long terme. Cependant, à court terme, la cible la plus probable pour SOL semble être 500 $, nécessitant des catalyseurs supplémentaires pour franchir ce cap.

Potentiel de croissance remarquable

Solana (SOL) présente un potentiel de croissance impressionnant et vise un objectif ambitieux. Si la tendance actuelle persiste, des hausses supplémentaires sont possibles.

L’essor du marché des altcoins, couplé à une liquidité accrue, pourrait accélérer cette progression. Toutefois, les investisseurs doivent suivre de près les évolutions du marché pour maximiser leurs opportunités de profits.

