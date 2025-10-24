Pour Résumer

Snorter Bot Token détruit 250 millions de tokens sur 500 millions, soit la moitié de son offre totale, à trois jours du lancement officiel.

L'expansion multichaînes prévue couvrira Ethereum, Binance, Polygon et Base, contrairement aux concurrents limités à une seule blockchain.

Les analystes comme Borch Crypto prédisent un potentiel de hausse de 100x pour SNORT, salué comme l'un des meilleurs projets de bot de trading 2025.

Snorter Bot Token brûle 250M de tokens à 72h du lancement

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur les 500 000 000 de jetons initialement prévus, 250 000 000 ont été retirés de la circulation. Les tokens restants gagnent mécaniquement en rareté. La valeur potentielle pourrait suivre la même trajectoire ascendante.

Le token de bot de trading attire déjà l’attention des investisseurs aguerris. Il se positionne désormais comme un rival direct des plateformes Telegram dominantes : Maestro, Unibot, BONKbot, Cryptohopper et Banana Gun.

Le trading automatisé draine des capitaux croissants depuis plusieurs mois. Snorter Bot mise sur son infrastructure Solana pour se différencier. La blockchain garantit une rapidité supérieure et des coûts inférieurs par rapport à la concurrence. D’ailleurs, la destruction massive de tokens en arrière-plan multiplie les arguments en faveur d’un achat pendant la prévente.

Pour info, les préventes représentent une fenêtre stratégique pour les traders avisés. Ils peuvent sécuriser une position dans un token très attendu avant l’ouverture du marché et l’envolée des prix.

Le coup de pouce aux investisseurs qui ont déjà acquis du SNORT va attirer les bulls crypto en quête du prochain token x10. Cependant, le temps joue contre eux. L’opportunité ne durera pas.

Le compte à rebours final avant le claim du token

Il reste exactement 72 heures pour rejoindre la dernière fenêtre d’achat du Snorter Bot Token. La dernière opportunité de sécuriser le token au prix exact de cotation avant son listing sur les exchanges approche de son terme. Après le dimanche 27 octobre, les règles du jeu changeront radicalement.

Une fois le trading ouvert, tous les scénarios deviennent possibles. Le momentum se construit solidement. Le projet a déjà levé 5,4 millions de dollars. Le graphique du SNORT pourrait bien devenir celui que tout le monde surveille dans les semaines à venir.

Les influenceurs et analystes commencent à manifester un intérêt sérieux pour le projet. Borch Crypto a récemment prédit un potentiel de hausse de 100x pour SNORT. InsideBitcoins l’a salué comme l’un des meilleurs projets de bot de trading de 2025.

Le prix actuel s’établit à 0,1083 $ par token. SNORT semble sous-évalué comparé à des concurrents établis comme Banana Gun. La capitalisation de Banana Gun a atteint 250 millions de dollars. Aussi, l’écart suggère une marge de croissance considérable à mesure que Snorter étend sa présence sur différentes chaînes et listings.

Le temps presse. La fenêtre finale est réservée à ceux qui sont prêts à agir maintenant. Dans 72 heures, la possibilité d’acheter SNORT au prix de listing aura disparu. Les investisseurs qui hésitent trop longtemps devront affronter la volatilité du marché ouvert sans la protection du prix fixe de la prévente.

Un parcours de levée de fonds remarquable

Snorter Bot a lancé sa prévente en mai dernier. Depuis lors, le projet affiche une performance remarquable. Il a levé en moyenne près d’un million de dollars par mois. La régularité témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel du projet.

Pour ceux qui découvrent le projet, Snorter est un bot de trading Telegram conçu pour rivaliser avec les plus grands noms du secteur. Banana Gun, Maestro et Trojan font partie des adversaires.

Propulsé par Solana, Snorter garantit une exécution plus rapide et des coûts de transaction réduits par rapport aux alternatives basées sur Ethereum. Banana Gun et Maestro tentent une intégration multichaîne. Ils restent limités par les contraintes inhérentes à Ethereum.

Trojan opère également sur Solana. Pourtant, il ne dispose pas de la capacité d’expansion multichaîne qui permet à Snorter de se déployer sur Ethereum, Binance, Polygon et Base. Les frais de transaction constituent un autre argument de poids.

Snorter propose les plus bas du secteur : seulement 0,85 %. Les utilisateurs débloquent simplement en détenant des tokens SNORT. Snorter Bot n’entre pas dans la course les mains vides.

L’arme secrète du projet réside dans ses capacités de sniping avancées. Le système scanne les files d’attente de transactions Solana en temps réel. Il analyse également les flux de validateurs et les pools de liquidité pour identifier les meme coins prometteurs avant qu’ils ne gagnent en notoriété.

Chaque opportunité est automatiquement vérifiée. Le système contrôle la sécurité du contrat, la profondeur de liquidité et les risques de rug pull avant de transmettre l’information aux utilisateurs. Les traders obtiennent ainsi un véritable avantage de premier entrant.

La roadmap vers la domination du marché

Le 27 octobre à 14h UTC, l’événement de génération de tokens (TGE) sera lancé. Les utilisateurs pourront alors réclamer leurs tokens SNORT. Le moment tant attendu approche à grands pas.

Après le TGE, SNORT commencera à être listé sur les exchanges. Les traders auront accès à des outils comme le trading avec effet de levier et des analyses avancées qui contribueront à façonner la découverte de prix initial du token.

La roadmap révèle l’ambition du projet. Après la Phase Deux qui couvre le TGE, Snorter lancera son expansion multichaîne sur les chaînes compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM). L’intégration permettra de se connecter aux blockchains compatibles Ethereum. Binance, Polygon et Base font partie des cibles prioritaires. L’objectif visé, c’est d’élargir l’accès à la liquidité et l’interopérabilité entre les différents écosystèmes.

De nouvelles fonctionnalités Telegram seront en outre déployées. Le Portfolio Dashboard montrera les profits et pertes, la base de coût et les gains réalisés directement dans Telegram.

Les utilisateurs n’auront plus besoin de jongler entre plusieurs interfaces. Des améliorations supplémentaires de l’écosystème sont également prévues. Elles visent à approfondir les fonctionnalités et l’engagement communautaire autour du projet.

D’ici à la Phase Quatre, Snorter vise à introduire des algorithmes de trading alimentés par l’IA. Le projet établira des partenariats DeFi stratégiques. Il activera également la gouvernance communautaire via le token SNORT. Les détenteurs obtiendront ainsi un pouvoir de vote sur les décisions clés de développement.

Aussi, l’équipe prévoit de lancer des API de trading. Elle continuera à étendre son écosystème pour toucher un public mondial encore plus large de traders actifs.

Comment saisir la dernière opportunité ?

Avec seulement 72 heures restantes, l’opportunité d’obtenir SNORT au prix de listing s’évapore rapidement. Les investisseurs doivent agir vite. Le site web du Snorter Bot Token permet d’acheter avec SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même une carte de crédit. La flexibilité des moyens de paiement facilite l’accès à tous les profils d’investisseurs.

Notons par ailleurs que les tokens SNORT nouvellement achetés peuvent générer un APY dynamique de 102 %. Le protocole de staking natif du projet récompense les détenteurs qui immobilisent leurs tokens. Et le rendement attire les investisseurs en quête de revenus passifs en plus de l’appréciation potentielle du capital.

Snorter Bot recommande d’utiliser Best Wallet. Le portefeuille est reconnu comme l’un des meilleurs du marché crypto. Il facilite le processus de réclamation prévu lundi.

Les achats effectués apparaissent automatiquement dans l’application avant même le lancement du TGE. Mieux encore, l’intégration fluide élimine les frictions techniques qui peuvent décourager certains investisseurs.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store. Le téléchargement prend quelques secondes. L’interface intuitive permet de gérer ses actifs crypto sans compétences techniques avancées.

Quant à la communauté Snorter, elle est active sur X et Instagram. Vous pouvez donc rejoindre les discussions pour rester informés des dernières actualités du projet.

Visitez aussi le site de Snorter Bot Token pour plus d’infos.

