Snorter repousse l’échéance : le listing aura lieu dans 6 jours

La presale du memecoin Snorter se termine finalement dans 6 jours.

Le token SNORT reste accessible à prix d’entrée encore favorable.

L’utilité du projet reste le moteur du pari.

Une prolongation stratégique plutôt qu’un faux départ

L’annonce semblait imminente : le listing de Snorter était attendu hier. Finalement, il reste encore six jours avant la clôture officielle de la presale, ce qui repousse la génération des tokens et l’ouverture du marché.

Ce délai, loin d’être un échec, peut être interprété comme un ajustement stratégique afin d’optimiser la logistique, renforcer les réserves et éviter une précipitation mal calibrée.

Pendant cette période, le prix d’entrée à la presale se maintient autour de 0,1083 $ le token, un niveau qui reste considérablement sous celui que pourrait atteindre SNORT après cotation si le projet tient ses promesses.

Le storytelling du projet (un bot de trading sur Telegram) capable de faire du sniping multi-chaîne à faibles frais, agit comme un aimant dans un marché à la recherche d’un déclencheur. L’utilité projetée permet au memecoin de se distinguer parmi une multitude de tokens lancés sans vraie proposition.

Pourquoi entrer maintenant avant la clôture finale ?

Dans cet intervalle de six jours, la notion de prix d’entrée prend tout son sens. Après le listing, le marché déterminera librement le prix, probablement à un niveau plus élevé que celui de la presale. Ceux qui choisissent d’entrer aujourd’hui ont encore le pouvoir de définir leur position sur une valeur d’entrée calibrée plutôt que de suivre la foule après coup.

Le token $SNORT garantit l’accès au bot, permet d’accéder à des frais réduits, au staking et à des privilèges de gouvernance. Ce rôle utilitaire renforce l’argument que l’investissement s’appuie sur quelque chose de tangible plutôt que sur une simple hype. En tout cas, c’est le pari que font les investisseurs qui entrent à ce stade.

La prolongation de la presale donne aussi le temps de monter une communauté, d’améliorer la préparation technique et de clarifier les partenariats. Tous ces éléments comptent dans la valorisation d’un memecoin utilitaire.

Si le projet sort sur exchanges après une bonne préparation, il pourrait bénéficier d’un lancement plus fluide, ce qui maximise le potentiel de rendement.

Mais attention : le temps joue un rôle. À mesure que la clôture se rapproche, le prix d’entrée pourrait encore augmenter. Chaque jour compte. Entrer à cinq ou six jours avant le listing reste une stratégie d’anticipation, mais plus on tarde, plus on entre dans la zone d’entrée tardive.

Le pari restant : exécution, liquidité et timing

Amorcer l’investissement maintenant, c’est accepter le pari suivant : que le listing se fasse dans des conditions optimales. Une bonne exécution implique un volume suffisant dès l’ouverture, une couverture médiatique sérieuse et une liquidité bien calibrée.

Pendant ces six jours, chaque avancée compte : annonce de plateforme d’échange, publication de preuves d’audits, confirmations de support technique ou révélation de nouveaux partenaires.

Ces jalons renforceront la confiance et favoriseront une montée plus rapide après listing. Ceux qui entrent maintenant surveillent ces signaux et ajustent justement leur stratégie selon l’évolution.

Le coût d’entrée actuel reste un point d’attractivité. Si l’on estime que dans les premières heures post-cotations, le prix pourrait doubler ou tripler dans un scénario favorable, entrer à 0,108 $ ou moins devient un choix tactique. C’est cette dynamique d’anticipation qui distingue les investisseurs opportunistes de ceux qui attendront l’après listing, et donc paieront le prix de l’entrée.

Snorter se présente donc comme une opportunité calibrée : utilité déclarée, prix d’entrée fixé, fenêtre d’entrée encore ouverte. Reste maintenant à surveiller le flux de nouvelles et le rythme d’exécution. Celui qui choisit d’entrer tôt mise sur un scénario de première phase de montée. Celui qui tarde paiera un prix d’entrée plus élevé … ou ratera le train.

