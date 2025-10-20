Snorter Bot Token : dernière chance de faire x2 260 avant la date de claim dans 7 jours

Pour Résumer

Snorter Bot Token (SNORT) entre dans sa dernière semaine de prévente avant le claim du 27 octobre, après avoir déjà levé plus de 5,2 millions de dollars.

Construit sur Solana, le bot Telegram associe la viralité d’un memecoin à une technologie de trading avancée capable de détecter les opportunités en temps réel.

Avec ses frais ultra bas, son copy trading et son potentiel explosif, Snorter s’impose comme le projet à suivre de cette fin d’année crypto.

Snorter Bot combine humour et puissance technologique sur Solana

Si beaucoup découvrent à peine le projet, Snorter Bot combine l’esprit décalé d’un memecoin et la puissance d’une véritable plateforme de trading. Construit sur Solana, le bot Telegram vise à surpasser les géants du secteur avec une vitesse et une efficacité inégalées.

Certains tokens de l’écosystème Binance pourtant bien moins utiles ont réussi un x2 260 en seulement trois jours. En conséquence, les investisseurs s’interrogent sur le potentiel réel d’un projet doté d’une telle technologie.

Le prix du SNORT est de 0,1083 dollar, identique à son futur prix de listing. C’est peut-être la dernière occasion d’entrer avant le décollage.

Le retour de la saison des memecoins sur une nouvelle blockchain

Ceux qui affirment que la saison des memecoins se termine déjà n’ont visiblement pas entendu parler du trader derrière 币安人生 (Binance Life),. C’est l’adresse devenue légendaire après avoir réalisé un x2 260, l’un des plus gros exploits crypto de l’année.

Il y a seulement quelques semaines, les memecoins basés sur Binance ont refait surface après qu’un tweet de l’ex-CEO Changpeng Zhao ait provoqué un rallye fulgurant. Parmi eux, 币安人生 s’est distingué : selon les données de Lookonchain, un trader aurait transformé 3 500 dollars en 7,9 millions en trois jours à peine.

Ce portefeuille, 0xd0a20458D96A1aB3F1F43e7270185546aa760dBf, avait acheté 19,8 millions de tokens alors que la market cap était encore sous les 100 000 dollars. Après avoir vendu une partie, il conserve encore 18,5 millions de tokens, d’une valeur estimée à 3,4 millions de dollars – une performance qui l’inscrit dans la légende du trading on-chain.

Trader 0xd0a2 turned $3.5K into $7.9M in just 3 days — a 2,260x return! He aped into $币安人生 when the market cap was under $100K, spending $3.5K to buy 19.8M $币安人生. After selling 1.3M $币安人生 to recover his principal, he still holds 18.5M $币安人生, making him the… pic.twitter.com/DWJhFJcS54 — Lookonchain (@lookonchain) October 8, 2025

Le fourmilier de Snorter s’apprête à dévorer Dogecoin et ses clones

D’autres projets comme Paul (PAUL) ou BNB SZN ont également connu une explosion récente, prouvant que le marché des memecoins n’a rien perdu de sa vigueur. La dynamique reste forte, d’autant plus que la crypto entre dans sa période la plus haussière de l’année.

Cette fois, toutefois, une nouvelle génération de memecoins à utilité réelle prend le relais. Et à la tête de cette évolution se trouve Snorter Bot Token, qui allie identité de memecoin et technologie concrète.

Avec son mascotte fourmilier, Snorter apporte une touche d’humour rafraîchissante dans un marché saturé de copies de Dogecoin. Derrière ce design se cache pourtant un bot de trading Telegram sur Solana, conçu pour détecter les memecoins à fort potentiel sur Binance, Solana et Ethereum avant qu’ils ne deviennent viraux.

La saison des memecoins n’est donc pas morte : elle a simplement changé de blockchain. Et Snorter Bot entend bien en capter chaque opportunité avant tout le monde, voire devenir la prochaine bombe du marché.

Snorter, le bot qui pourrait redéfinir le trading sur Telegram

Si Snorter Bot attire autant d’attention et a déjà levé plusieurs millions, c’est avant tout pour ce qu’il apporte à l’univers des bots Telegram.

L’équipe ambitionne de rivaliser avec les mastodontes comme Banana Gun, Maestro ou Trojan, tout en bénéficiant d’un avantage technologique que ces derniers ne peuvent égaler.

Propulsé par Solana, Snorter affiche une vitesse d’exécution bien supérieure à celle des bots basés sur Ethereum. Même avec un support multichain, Banana Gun ou Maestro peinent à atteindre de telles performances. Face à Trojan, Snorter se démarque par une portée multichaîne complète, capable de dénicher les gemmes avant qu’elles ne soient repérées par le marché.

Analyse en temps réel et copy trading

Son système scrute en temps réel les files de transactions Solana, les flux de validateurs et les pools de liquidité, détectant instantanément les nouveaux mints ou apports de liquidités.

Chaque découverte passe ensuite par un analyseur multicouche filtrant les risques de rug pull, de honeypot ou de liquidité insuffisante. Les opportunités légitimes sont ensuite signalées aux traders, permettant une exécution quasi instantanée.

En plus de sa technologie, Snorter propose les frais de trading les plus bas du marché, seulement 0,85 %, accessibles simplement en détenant des tokens SNORT. Les utilisateurs peuvent aussi profiter du copy trading, reproduisant automatiquement les portefeuilles des meilleurs traders selon leurs propres montants.

C’est précisément cette combinaison de mécaniques institutionnelles et d’ADN memecoin qui attire les investisseurs. Le token SNORT alimente à la fois l’utilité du bot et le potentiel de gain de ses détenteurs.

Sleeping tight knowing that other projects build toys, but I’m forging the tools. pic.twitter.com/7kVtOnqCMa — Snorter (@SnorterToken) September 17, 2025

Un potentiel x2 260 ?

La grande question pour les investisseurs précoces : Snorter Bot Token peut-il reproduire l’exploit de Binance Life ?

Les indicateurs sont prometteurs. Snorter a déjà levé plus de 5,2 millions de dollars, bien au-dessus des 1,2 million du tour privé de Banana Gun. Ce capital supplémentaire offre une marge de développement et de croissance bien plus solide pour la phase post-lancement.

Le projet bénéficie aussi d’une visibilité croissante. Des médias spécialisés tels que CoinCentral et The Cryptonomist ont inclus SNORT dans leurs sélections des meilleures cryptos à acheter maintenant. Plusieurs influenceurs comme Nazza Crypto, KIFS Crypto et Borch Crypto ont également mis en avant le projet, ce dernier évoquant un potentiel x100 après le lancement.

Au-delà du battage médiatique, les fondamentaux de SNORT justifient l’enthousiasme. Le token alimente un écosystème fonctionnel, offrant réductions sur les frais, récompenses de staking et accès au copy trading intégré.

Une envolée x2 260 n’est peut-être pas garantie, mais l’opportunité d’entrer au prix le plus bas avant le lancement reste réelle. Et dans la crypto, c’est souvent ainsi que commencent les plus grandes success stories.

Dernière semaine pour saisir l’opportunité

Sept jours. Pas un de plus. Une fois le compte à rebours écoulé, l’achat au prix de listing sera clôturé et la prochaine fusée aura déjà décollé.

Pour participer, rendez-vous directement sur le site officiel de Snorter Bot Token. Les achats sont possibles en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, voire par carte bancaire.

Les tokens acquis peuvent être stakés immédiatement via le protocole natif de Snorter, qui propose actuellement un rendement dynamique pouvant atteindre 104 % d’APY.

Découvrir Snorter

Le projet recommande d’utiliser Best Wallet, l’un des portefeuilles crypto les plus performants du moment. Les soldes de prévente y apparaissent directement, le claim est instantané dès la mise en ligne de SNORT, et les détenteurs bénéficient d’un accès anticipé aux nouveaux listings via la fonctionnalité Upcoming Tokens.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store. Rejoignez la communauté Snorter sur X et Instagram et découvrez tous les détails sur le site officiel du projet.

