Solana : la Golden Cross prédit une explosion des prix, gains x100 à venir

Pour Résumer

Solana (SOL) pourrait franchir les 200 $ grâce au croisement doré, avec certains analystes prévoyant des niveaux proches de 250 $.

Arthur Hayes a rejoint Upexi pour renforcer l'adoption institutionnelle de SOL, en augmentant les acquisitions de jetons.

De plus, un ETF Solana est en cours d'approbation avec 90 % de chances, ce qui pourrait stimuler la demande institutionnelle pour SOL.

Anticipations des traders : SOL pourrait franchir les 200 $

Actuellement, SOL se négocie autour de 197 $, après avoir rebondi depuis un plus bas de 173 $.

Les analystes estiment que le croisement doré pourrait faire dépasser à Solana sa fourchette actuelle de 174 $ à 197 $. Certains prévoient que cela pourrait propulser Solana vers des niveaux proches de 250 $, comme en 2021. Malgré la hausse actuelle, d’autres restent sceptiques quant à la capacité de SOL à franchir la résistance clé entre 190 $ et 205 $.

🔥 LATEST: Tokenized Real-World Assets on Solana has Exploded from nearly 0 in March 2024—to $500M+ by Aug 2025. 📈 Solana's network is driving the next wave of DeFi

🔹 Bonds & private credit

🔹 Stocks

🔹 Liquidity

🔹 Fractional Ownership

🔹 High Speed Imagine where tokenized… pic.twitter.com/1lMSEouIgq — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 11, 2025

Arthur Hayes rejoint Upexi pour renforcer l’adoption de SOL

Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a récemment rejoint le comité consultatif d’Upexi, une société majeure dans l’écosystème Solana. Upexi a déjà levé 300 millions de dollars pour accroître ses avoirs en SOL.

Hayes, reconnu pour son rôle dans la reprise d’Ethereum, apportera son expertise pour développer la stratégie de trésorerie de Solana. Son arrivée marque un renforcement de l’adoption institutionnelle, ce qui pourrait soutenir une nouvelle vague d’achats de SOL par des entreprises.

L’ETF Solana : 90 % de chances d’approbation en 2025

Un autre facteur clé pour soutenir la hausse de SOL est l’approbation en cours d’un ETF Solana. En juin, plusieurs grands gestionnaires d’actifs ont déposé des demandes auprès de la SEC pour un ETF Solana.

Selon Bloomberg, Solana a 90 % de chances d’obtenir cette approbation en 2025. Cette évolution pourrait augmenter l’adoption institutionnelle et soutenir la demande pour le token à grande échelle.

Analyse technique : une percée vers 246 $ en vue

Sur le plan technique, le croisement doré de Solana a ouvert la voie à une reprise haussière. Le prix actuel est en hausse à 197 $ .

Une clôture au-dessus de 197 $ pourrait envoyer SOL vers 225 $, avec un objectif à moyen terme de 246 $. Cependant, une incapacité à franchir ce seuil pourrait entraîner un retour vers la zone de support à 167 $, remettant en question la dynamique haussière.

Source : AInvest

