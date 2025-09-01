Solana en mode fusée, Alpenglow 150 ms – rallye inattendu menace Ethereum

Pour Résumer

Solana prépare une mise à jour historique, Alpenglow, réduisant la finalité des blocs à seulement 150 ms.

Cette amélioration, combinée à une scalabilité exceptionnelle et un modèle de résilience robuste, attire DeFi et institutions majeures.

Si adoptée, la blockchain pourrait traiter 100 millions de transactions quotidiennes, défiant Ethereum et redéfinissant le marché Layer‑1.

Alpenglow : finalité 150 ms pour Solana

La mise à jour Alpenglow, aussi appelée SIMD-0326, réduit le temps de finalité à 150 millisecondes. Cette amélioration radicale place Solana en tête des blockchains ultra-rapides. Plus de 99 % des votes pour l’adoption ont déjà été exprimés, le quorum dépassant 33 %.

Le réseau pourrait désormais traiter jusqu’à 107 540 transactions par seconde, contre 15–45 TPS pour Ethereum. Votor et Rotor remplacent PoH et TowerBFT, déplaçant le travail hors chaîne et optimisant la propagation des blocs.

Avantages pour DeFi et adoption institutionnelle

USD1 is now live on Solana – where capital markets finally move at internet speed. USD1 is a stablecoin redeemable on a 1:1 basis for the U.S. Dollar, built for speed and control, running on a fast and scalable financial layer in DeFi.

Le modèle de résilience 20+20 garantit la continuité du réseau, même si 20 % des validateurs sont adversaires. Cette tolérance aux pannes attire les applications institutionnelles exigeantes. Des partenariats avec BlackRock et SpaceX illustrent déjà cette confiance accrue.

Le TVL de Solana en DeFi atteint 8,6 milliards de dollars, avec 418 millions en actifs réels intégrés. Robinhood et Upexi adoptent la blockchain pour micro-futures et allocations de trésorerie.

Solana est leader du marché dû à la :

Finalité ultra-rapide à 150 ms ; Scalabilité de plus de 100 000 TPS ; Modèle de résilience 20+20 pour la sécurité ; Partenariats institutionnels majeurs ; Intégration croissante des actifs réels.

Économie et gouvernance des validateurs

Alpenglow introduit un modèle économique proportionnel pour les validateurs. Les frais de vote fixes sont supprimés, favorisant une participation plus inclusive. Cependant, le Validator Admission Ticket (VAT) pourrait avantager les opérateurs les plus puissants.

L’objectif est de réduire les risques de centralisation tout en maintenant la sécurité.

Implications pour Ethereum et le marché crypto

⚡️ Solana's Alpenglow Proposal could cut finality to just 150ms! Voting ends Sept 2. A major speed upgrade is on the horizon.

La finalité rapide de Solana offre un avantage compétitif face à Ethereum. Le réseau réduit les coûts et améliore les temps d’exécution pour traders et institutions

Ethereum, avec sa modularité, vise la scalabilité, mais Solana mise sur la performance brute. La concurrence entre les deux blockchains pourrait créer un nouvel équilibre sur le marché Layer-1.

Un rallye inattendu se profile

Si Alpenglow est adopté, Solana pourrait atteindre 100 millions de transactions quotidiennes d’ici fin 2025. La blockchain se positionne comme un concurrent sérieux pour Ethereum et les applications DeFi haute performance. Malgré les risques de centralisation et les défis techniques, la mise à jour promet de redéfinir les standards de rapidité et de fiabilité.

Pour développeurs, traders et entreprises, Solana devient une infrastructure incontournable pour la prochaine génération de finance numérique.

