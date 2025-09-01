Ethereum x100 : Joseph Lubin prévoit un flippening et un dépassement de Bitcoin

Pour Résumer

Ethereum devient l’infrastructure financière mondiale grâce à son adoption institutionnelle et aux ETF, attirant plus de 27 milliards de dollars en flux nets.

Les innovations Layer 2/3, comme Arbitrum et Optimism, réduisent les coûts et augmentent la scalabilité, tandis qu’Ethereum domine les actifs tokenisés et les stablecoins.

Joseph Lubin prévoit un ETH x100, soutenu par un modèle déflationniste et une accumulation massive, positionnant Ethereum pour dépasser Bitcoin et transformer la finance.

Adoption institutionnelle : Ethereum devient l’infrastructure mondiale

En 2025, Ethereum bénéficie d’un tournant réglementaire majeur, reconnu comme token utilitaire par la SEC américaine. Cette clarification a permis la création d’ETF Ethereum, attirant 27,6 milliards de dollars de flux nets au troisième trimestre. BlackRock capte 90 % de ces flux, soit 10,2 milliards de dollars sous gestion.

Les trésoreries corporatives, comme BitMine et SharpLink Gaming, ont staké 35,8 millions ETH, représentant près de 30 % de l’offre totale. Les rendements annuels générés (3–6 %) surpassent largement ceux des obligations classiques.

Wall Street adopte Ethereum et Layer 2 pour réduire les coûts

Wall Street ne se limite pas à la spéculation : Ethereum remplace progressivement des systèmes financiers fragmentés.

JPMorgan et d’autres adoptent des solutions Layer 2 telles qu’Arbitrum et Optimism pour réduire les coûts opérationnels. Les mises à jour Dencun et Pectra abaissent les frais de gaz de 90 % et permettent 100 000 transactions par seconde.

Innovation technique : layer 2/3 et actifs tokenisés

Ethereum domine désormais le marché des actifs tokenisés, grâce aux solutions Layer 2/3. Arbitrum et Optimism supportent plus de 600 dApps, avec 4 000 à 65 000 TPS, contre seulement 7 TPS pour Bitcoin. L’EIP‑4844, inclus dans Dencun, réduit le coût de stockage des données, rendant la tokenisation viable pour les entreprises.

Ethereum détient 65 % du TVL total de DeFi, soit 129 milliards de dollars, et gère 54 % de l’offre stablecoin mondiale. Les jetons ERC‑1400 et les stablecoins comme USDT et USDC utilisent Ethereum comme couche de règlement principale.

Les raisons clés du leadership Ethereum

Adoption institutionnelle accélérée ;

; Rendements PoS compétitifs pour trésoreries corporatives ;

pour trésoreries corporatives ; Scalabilité exceptionnelle via Layer 2/3 ;

via Layer 2/3 ; Réduction drastique des frais avec Dencun et Pectra ;

des frais avec Dencun et Pectra ; Domination sur les actifs tokenisés et stablecoins

Flippening : un scénario structurel pour ETH

Joseph Lubin prévoit un ETH x100, basé sur des avantages structurels uniques. Ethereum suit un modèle déflationniste : staking et burn créent une rareté croissante. La contraction annuelle de 0,5 % contraste avec la supply fixe du Bitcoin. Les méga-baleines ont accru leurs positions de 9,31 % depuis octobre 2024, tandis que les soldes sur les exchanges atteignent un plus bas historique (14,88 millions d’ETH).

Le ratio MVRV de 2,15 confirme un momentum haussier soutenu. Ethereum s’impose comme infrastructure clé pour l’économie numérique, incluant la tokenisation et l’IA. Son rôle dépasse la simple valeur spéculative, positionnant ETH comme actif fondamental du futur.

Ethereum vers la suprématie financière

L’évolution d’Ethereum transforme progressivement le marché global de la finance. Avec l’adoption institutionnelle, les innovations Layer 2/3 et la tokenisation massive, ETH est prêt à dépasser Bitcoin. Comme le souligne Lubin, la blockchain Ethereum remplace les systèmes cloisonnés, offrant une finance plus programmable et sécurisée.

Pour les investisseurs, Ethereum n’est pas qu’un pari sur le prix : c’est un accès à la prochaine génération de l’infrastructure financière mondiale.

