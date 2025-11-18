VanEck lance son ETF Solana, un ETF Dogecoin arrive dès lundi

Pour Résumer

VanEck lance son ETF Solana avec staking, troisième du genre aux États-Unis après Bitwise et Grayscale.

Ces produits permettent d’obtenir du rendement sans manipuler de tokens, attirant les investisseurs traditionnels.

L’arrivée simultanée d’ETFs Dogecoin souligne la diversification rapide du marché, entre adoption institutionnelle et nouveaux risques de volatilité.

Solana : VanEck rejoint la bataille des ETFs avec staking

Le VanEck Solana ETF (ticker VSOL) a commencé à se négocier lundi sur le marché américain.

Il devient le troisième produit Solana coté aux États-Unis qui offre du staking, après les lancements de Bitwise et Grayscale fin octobre, qui ont déjà accumulé plus de 380M$ d’entrées cumulées.

Fidelity Solana ETF $FSOL is slated to launch TOMORROW. Fee is 25bps. Easily the biggest asset manager in this category with BlackRock sitting out. $BSOL got out first, has $450m, $VSOL launched today, Grayscale is in mix. Game on. pic.twitter.com/iCXMkAH9qe — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 17, 2025

Comme ses concurrents, VSOL ne se contente pas de détenir du SOL. Le fonds participe au staking sur la blockchain Solana, c’est à dire qu’il verrouille des tokens pour sécuriser le réseau et collecte en échange des récompenses.

L’investisseur, lui, capte une partie de ce rendement sans avoir à gérer de wallet ni de délégations. Pour se faire une place, VanEck a choisi une stratégie très agressive sur les frais.

Une vague d’ETFs altcoins, sans BlackRock dans la course Solana

VSOL arrive alors que la machine réglementaire s’est clairement accélérée. Depuis septembre, la SEC applique de nouveaux standards de cotation qui permettent aux émetteurs d’aller plus vite, sans examen détaillé de chaque produit un par un.

Résultat : les dossiers sortent en série, surtout sur les altcoins les plus liquides. Le prochain sur la liste est déjà connu.

Le Fidelity Solana ETF (FSOL) doit démarrer ce mardi, avec des frais de 0,25%. Il viendra se positionner face aux trois produits déjà en circulation, dans un segment où les acteurs se battent à coups de quelques points de base de différence.

Le plus gros gérant d’actifs mondial a choisi de rester concentré sur Bitcoin et Ethereum. BlackRock n’a pour l’instant lancé que des ETFs sur ces deux actifs, considérant qu’en dessous de ce niveau de capitalisation et de liquidité, le risque produit restait trop élevé.

Cela n’empêche pas les autres de se positionner, mais cela envoie un signal clair sur la hiérarchie perçue entre BTC, ETH et le reste du marché.

Dogecoin s’invite en Bourse via Grayscale, Bitwise en embuscade

Côté memecoins, la prochaine étape pourrait arriver dès lundi. Grayscale a déposé un dossier modifié pour transformer son produit existant en véritable ETF Dogecoin spot.

Le dépôt a déclenché une période de 20 jours durant laquelle la SEC peut s’opposer. Si elle ne bouge pas, Grayscale pourra lancer son ETF autour du 24 novembre.

Looks like Bitwise is doing the 8(a) move for their spot Dogecoin ETF, which basically means they plan on going effective in 20 days barring an intervention. pic.twitter.com/y8jyxbYKXQ — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 6, 2025

Il faudra encore que la place boursière finalise l’avis de cotation, mais pour l’instant, le marché se prépare comme si l’arrivée de ce premier ETF Dogecoin spot était acquise. Il existe déjà un produit estampillé DOGE, lancé en septembre par REX Shares et Osprey.

Bitwise a aussi une demande en cours pour un ETF Dogecoin au comptant. Là encore, une modification de dépôt début novembre a déclenché un compte à rebours de 20 jours.

Sauf intervention du régulateur, un lancement en fin de semaine prochaine est théoriquement possible, ce qui placerait deux produits DOGE spot sur le marché en un temps record.

Ce que cela implique pour les investisseurs et pour le cycle

Les flux ne viennent plus seulement des cryptos natives mais aussi d’allocation de portefeuilles classiques, sensibles aux taux, aux rotations sectorielles et aux arbitrages de frais. Sur Solana, la combinaison staking plus ETF peut donc attirer des encours importants sans que les détenteurs n’aient jamais touché la blockchain.

Un ETF spot crée donc un pont direct entre l’épargne traditionnelle et un actif qui reste largement porté par le récit et l’humour.

Cela peut amplifier les phases d’euphorie, mais aussi les retournements, surtout si les gros gérants ferment le robinet en même temps. Dans ce contexte, ces nouveaux produits ne garantissent ni bull run ni protection, ils ajoutent un étage de plus au marché.

Ceux qui les utilisent devront donc regarder à la fois le sous-jacent crypto et la dynamique des flux dans les fonds. Les ETFs ouvrent la porte à de nouveaux capitaux, mais ils importent aussi avec eux les réflexes des marchés traditionnels, où les modes d’entrée sont rapides et les sorties parfois brutales.

À lire aussi :