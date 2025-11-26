MoonPay dans l’élite crypto grâce à sa double licence à New-York

Pour Résumer

MoonPay décroche à la fois la BitLicense et la Trust Charter, rejoignant le cercle restreint des acteurs crypto régulés à New York.

Ces licences lui permettent d’offrir des services institutionnels, notamment la garde crypto et le trading OTC.

Avec sa nouvelle entité MoonPay Trust Company, l’entreprise vise désormais les banques, fonds et émetteurs de stablecoins.

Une double licence qui change tout pour MoonPay

MoonPay obtient d’abord une BitLicense du NYDFS au mois de juin. Cette licence reste essentielle pour toute entreprise crypto qui veut opérer légalement à New-York. Elle encadre la conformité, la sécurité des actifs et les règles de protection des utilisateurs. Peu d’acteurs réussissent à la décrocher, car le processus est lourd.

Ensuite, la société reçoit une seconde autorisation : la Limited Purpose Trust Charter. En effet, cette licence fiduciaire est délivrée également par le NYDFS, le régulateur new-yorkais réputé pour son exigence.

MoonPay rejoint ainsi un groupe sélectif incluant Coinbase, Ripple et PayPal. Par conséquent, sa crédibilité auprès des banques et des grandes institutions traditionnelles s’en trouve décuplée.

Ce feu vert lui permet d’offrir des services que seules quelques entreprises peuvent proposer. Elle peut officiellement servir de pont entre la finance traditionnelle et l’écosystème numérique.

De plus, cette avancée s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation financière aux États-Unis. On le voit notamment avec le développement des comptes spéciaux crypto pour les fintechs et les banques par la Réserve fédérale.

Des services régulés qui s’étendent enfin

Avec le Trust Charter, MoonPay gagne le droit de sécuriser les actifs numériques de ses clients. C’est une évolution majeure, car la garde crypto reste un service stratégique. Les institutions demandent un niveau de sécurité élevé, surtout dans un cadre réglementé comme celui de New-York. MoonPay peut donc attirer de nouveaux profils d’utilisateurs.

🗽 MoonPay is now authorized by NYDFS to operate MoonPay Trust Company in New York! 🍎 this expanded regulatory footprint unlocks digital asset custody and OTC trading for our financial infrastructure 🚀 NY BitLicense + Trust Charter = a new era of compliant innovation pic.twitter.com/LtTuZuxY1k — MoonPay 🟣 (@moonpay) November 25, 2025

Par ailleurs, le Trust Charter permet aussi de proposer des services de négociation de gré à gré OTC. Ce type de trading permet des transactions directes et sur mesure entre contreparties. Elles réduisent l’impact sur les prix et offrent une confidentialité plus forte. Les entreprises et les fonds d’investissement utilisent beaucoup ce type de service.

MoonPay confirme que ses premiers produits liés à cette licence sont déjà en préparation. Les équipes de conformité, aux États-Unis et à l’international, travaillent sur les outils qui devraient accompagner cette nouvelle phase.

Les perspectives s’ouvrent pour MoonPay

Le cofondateur Ivan Soto-Wright met en avant l’avantage majeur de MoonPay : sa double licence, encore très rare dans le secteur.

Coinbase reste centré sur ses services d’échange, Ripple sur les paiements internationaux, et NYDIG sur la gestion institutionnelle du Bitcoin. MoonPay tente une autre voie. Auparavant connu pour les achats retail, MoonPay s’attaque donc maintenant au marché institutionnel.

À court terme, l’objectif de la fintech suédoise est clair : conquérir la clientèle institutionnelle. La nouvelle entité légale, MoonPay Trust Company, LLC, est opérationnelle. Elle va immédiatement déployer ses services régulés. Par ailleurs, cette charte facilite les partenariats avec les banques traditionnelles.

De plus, MoonPay avance sur les stablecoins. L’entreprise a lancé, mi-novembre, une plateforme destinée aux émetteurs. Elle leur permet de créer, lancer et distribuer leurs propres stablecoins. Bien sûr, ce projet nécessiterait une approbation expresse et supplémentaire du NYDFS. Cependant, la voie est désormais tracée pour une telle innovation.

Cette offre arrive au moment où le GENIUS Act clarifie enfin le cadre légal des stablecoins de paiement aux États-Unis. Cela donne un terrain plus stable pour innover.

À lire aussi :