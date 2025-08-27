Solana vise 250 $ grâce à trois catalyseurs clés du marché

Pour Résumer

Solana stagne autour de 200 $ après plusieurs semaines d’inactivité, freinée par une baisse de 10 % des transactions et des frais réseau en recul de 17 %.

Les positions futures neutres montrent la prudence des traders et des baleines, limitant pour l’instant toute cassure au-dessus de 200 $.

Un soutien institutionnel massif et l’approbation d’un ETF par la SEC pourraient déclencher un rallye vers 250 $ si le token franchit la résistance clé à 220 $.

Activité onchain : un ralentissement qui inquiète

L’activité sur le réseau Solana montre des signes de fatigue. Les transactions ont reculé de 10 % et les frais réseau ont diminué de 17 %.

Cette baisse ralentit la confiance des investisseurs et constitue un frein important pour un rallye durable. La reprise de l’activité onchain sera essentielle pour valider toute dynamique haussière.

Les positions futures : prudence des baleines

Le ratio long/short des positions futures sur SOL est en recul, tandis que la prime annuelle atteint 10 %. Cette configuration traduit la prudence des traders et des baleines, limitant pour l’instant toute cassure au-dessus des 200 $.

Un changement de sentiment dans ce domaine pourrait libérer de la pression et ouvrir la voie à un rallye plus soutenu.

RWAs launch on Solana because Solana DeFi scales them. ~$2M of @onrefinance tokenized reinsurance ONyc is deposited as collateral on Loopscale, with 30%+ minted directly via Loops 🤯🤯 https://t.co/zgcssL7hTT pic.twitter.com/nQtEMPaE9E — Mary Gooneratne (@marygooneratne) August 26, 2025

Soutien institutionnel : levier pour dépasser 250 $

Le troisième catalyseur est l’entrée des flux institutionnels. Un fonds d’un milliard de dollars est en préparation. De plus, l’approbation d’un ETF par la SEC pourrait déclencher un afflux massif de capitaux.

C’est un soutien qui serait déterminant pour pousser SOL au-delà de 220 $. Ce sera possible même pour un objectif potentiel de 250 $.

Trois catalyseurs pour un rallye potentiel

Les niveaux techniques à surveiller

Plusieurs niveaux techniques sont importants à surveiller et ils sont :

Le support clé : 200 $ – 202 $ ;

La résistance critique : 220 $ – 230 $ ;

L’objectif potentiel : 250 $ après approbation ETF et flux institutionnels.

Un rebond au-dessus de 220 $ pourrait signaler le début d’un rallye plus ambitieux, confirmant l’impact des flux institutionnels et du sentiment de marché.

L’analyse condensée

L’activité onchain faible freine actuellement la dynamique haussière ; Les positions futures neutres traduisent une prudence des traders et baleines ; Enfin, l’injection institutionnelle et la décision de la SEC restent les catalyseurs les plus puissants.

Un bull run conditionnel

Solana reste à l’affût de déclencheurs majeurs pour initier un rallye durable. Les trois catalyseurs identifiés – activité onchain, positions futures et soutien institutionnel – détermineront si SOL pourra dépasser les 200 $ et viser 250 $.

Les investisseurs doivent suivre ces indicateurs avec attention pour anticiper la trajectoire probable de SOL dans les semaines à venir.

