Sous 90 000 $, Bitcoin serait “une opportunité unique” selon Winklevoss

Pour Résumer

Winklevoss : BTC sous 90 000 $ = opportunité unique.

Dip de novembre 2025 vu comme point d’entrée parfait.

Marché crypto à 3 200 milliards de dollars.

Les mots exacts de Tyler Winklevoss

Le 18 novembre 2025, Tyler Winklevoss déclare : « Chaque fois que Bitcoin tombe sous 90 000 $, c’est une opportunité unique. Nous sommes dans la phase d’accumulation du cycle. Ceux qui achètent maintenant seront récompensés massivement ».

Il compare ce niveau au creux de 2022 à 16 000 $. De plus, Gemini accumule activement via ses ETF. En outre, les jumeaux détiennent personnellement plus de 100 000 BTC.

D’ailleurs, Cameron Winklevoss complète : « Le halving 2024 et les réserves nationales dopent la rareté ». Effectivement, la supply disponible sur les exchanges est à son plus bas historique.

En effet, les sorties d’ETF Bitcoin dépassent 1 milliard de dollars cette semaine. De plus, les baleines achètent 5 000 BTC par jour. En outre, cela crée un choc d’offre imminent.

Les signaux techniques qui valident

Bitcoin à 90 006,06 $ casse temporairement le support des 92 000 $, mais le RSI hebdo à 48 signale une survente. Effectivement, le Golden Cross 50/200 jours reste intact.

Les mineurs capitulent à peine (hashrate -5 %), signe de santé. De plus, la MVRV Z-Score à 2,1 indique un prix sous-évalué. En outre, le Pi Cycle Top prévoit le pic au-dessus de 300 000 $ en 2026.

D’ailleurs, Solana à 136,31 $ perd 8 % mais tient son support 130 $. Effectivement, Ethereum à 3 002,84 $ forme un double bottom.

En effet, la dominance BTC remonte à 56 %, classique avant rotation altcoins. De plus, les stablecoins entrent à 2 milliards par semaine. En outre, les volumes spot explosent de 40 %.

Les fondamentaux qui soutiennent la thèse

Les réserves stratégiques nationales (USA, Taïwan, Corée du Sud) retirent des BTC du marché. Effectivement, plus de 50 000 BTC sont déjà verrouillés par des États.

Les ETF Bitcoin US détiennent désormais 1,1 million de BTC. De plus, BlackRock et Fidelity achètent chaque dip. En outre, la Fed pourrait couper les taux dès décembre.

D’ailleurs, MicroStrategy lève 2 milliards pour acheter plus de BTC. Effectivement, le coût moyen des institutionnels est à 68 000 $.

En effet, la peur extrême (Fear & Greed Index à 28) est historiquement un signal d’achat. De plus, 70 % des holders sont en profit. En outre, la liquidité globale reste haussière.

Perspectives : dernier gros dip avant 300 000 $ ?

Winklevoss peut-il avoir raison une fois de plus ? ChatGPT-5 prévoit Bitcoin à 250 000 $ en 2026 si le pattern 2021 se répète. Effectivement, ce dip ressemble au creux de novembre 2021.

De plus, l’Asie (Taïwan, Corée) accélère l’adoption souveraine. En outre, 10 milliards de dollars institutionnels attendent en sideline. D’ailleurs, la halving scarcity devient visible.

Cependant, un retour sous 85 000 $ reste possible. En effet, la volatilité peut piéger les nouveaux. De plus, un shutdown US prolongé freinerait.

Novembre 2025 offre peut-être le dernier gros dip. Effectivement, sous 90 000 $, c’est cadeau selon Winklevoss. La prudence reste de mise, mais l’histoire parle.

