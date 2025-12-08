Le FISC va maintenant surveiller tous vos wallets cryptos

Pour Résumer

Le fisc français envisage un recensement des wallets non custodiaux au-delà d’un certain seuil.

L’objectif est de réduire l’angle mort fiscal lié à l’absence d’intermédiaires.

Cette mesure marquerait un tournant dans la surveillance des détenteurs de cryptomonnaies.

Un angle mort fiscal qui inquiète de plus en plus les autorités

Depuis plusieurs années, les wallets non custodiaux comme Ledger ou MetaMask incarnent le dernier bastion de l’autonomie crypto. Ces portefeuilles, se trouvant sous le contrôle direct de leurs titulaires, échappent par nature à la transmission automatique d’informations aux administrations fiscales.

Contrairement aux comptes détenus sur des plateformes centralisées, ils ne reposent sur aucun intermédiaire capable de signaler les mouvements ou les soldes. Pour l’administration française, cette architecture constitue désormais un problème majeur.

Le Conseil des prélèvements obligatoires estime que cette zone grise représente l’un des plus importants angles morts de la fiscalité numérique actuelle. Dans un contexte où les obligations déclaratives sur les exchanges sont déjà renforcées, la persistance d’un espace totalement hors supervision est perçue comme un risque croissant.

La recommandation formulée vise donc à combler ce vide, non pas en interdisant ces outils, mais en les rendant visibles pour le fisc dès lors que certains montants sont atteints.

Cette approche représente un changement de cap qui doit s’entendre comme une façon de garantir que la fiscalité crypto soit rendue conforme aux standards déjà appliqués au patrimoine financier classique.

Vers un recensement national de tous les wallets

La mesure évoquée va bien au-delà d’un simple rappel déclaratif. Le Conseil des prélèvements obligatoires suggère la création d’un fichier national recensant les wallets non custodiaux détenus par les résidents français.

Ce dispositif fonctionnerait sur un modèle comparable au fichier bancaire existant, permettant à l’administration d’identifier l’existence d’un portefeuille, sans nécessairement en connaître immédiatement le détail des transactions.

L’objectif affiché est double. D’une part, la prise en compte des incohérences entre les déclarations fiscales et le patrimoine effectivement possédé. D’autre part, renforcer les capacités de contrôle ciblé dans les cas jugés à risque. Jusqu’à présent, l’administration dépendait presque exclusivement des informations transmises par les plateformes centralisées.

Avec les wallets non custodiaux, cette source n’existe pas. Le passage par une obligation déclarative directe permettrait donc de restaurer une forme de traçabilité administrative, même partielle.

Ce projet s’inscrit dans une logique plus large d’harmonisation entre actifs traditionnels et actifs numériques. Aux yeux de Bercy, il n’y a plus de raison que certains types de détention échappent durablement aux outils de contrôle déjà appliqués à l’épargne bancaire ou aux placements financiers.

Une remise en cause partielle de la promesse originelle de la crypto

Pour beaucoup d’utilisateurs, l’annonce agit comme un signal faible, mais symboliquement fort. Les wallets non custodiaux incarnait jusqu’ici un espace de souveraineté personnelle, séparé des circuits financiers classiques. En entrant dans le champ déclaratif, cet équilibre se déplace. Subtilement, mais sûrement.

À plus long terme, le mouvement s’inscrit dans une dynamique déjà bien engagée. La crypto entre dans une période de normalisation fiscale et réglementaire. Les outils pensés pour fonctionner en périphérie du système sont désormais intégrés au raisonnement des autorités. La promesse initiale ne disparaît pas, elle se redéfinit.

Les wallets non custodiaux ne disparaissent pas, mais ils cessent peu à peu d’être invisibles. Pour les investisseurs français, cette évolution impose une réalité nouvelle : la détention d’actifs numériques s’inscrit désormais pleinement dans le champ du patrimoine surveillé.

À lire aussi :