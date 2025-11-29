De la liste noire à MiCA : KuCoin change de statut en Europe

Pour Résumer

KuCoin, exchange global déjà majeur, obtient un agrément MiCA via une entité européenne basée en Autriche.

Ce feu vert lui ouvre la voie pour revenir sur le marché français et proposer une plateforme KuCoin EU régulée.

MiCA accélère un tri entre exchanges régulés et les acteurs encore hors cadre.

KuCoin, un géant global sous surveillance

KuCoin est un exchange centralisé de cryptomonnaies lancé en 2017.

Ce dernier revendique aujourd’hui plus de quarante millions d’utilisateurs. KuCoin est présent dans plus de 200 pays et régions, avec plus de 1 000 actifs listés.

Il propose du spot, des futures, du margin, des produits à effet de levier et des produits d’épargne type Earn.

Par ailleurs, KuCoin met en avant son ‘$2B Trust Project’, ses audits de réserves et plusieurs certifications de sécurité comme SOC 2 ou ISO 27001.

L’exchange cherche clairement à véhiculer une image de confiance et de conformité.

Cette trajectoire reste pourtant compliquée en Europe, c’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, KuCoin figure sur la liste noire de l’AMF depuis avril 2024. L’exchange a fermé son accès aux clients français à l’été 2025, après plusieurs mises en garde publiques du régulateur.

Ce retrait a nourri des doutes sur la gouvernance et la conformité de l’exchange auprès des investisseurs particuliers.

KuCoin met désormais en avant ses certifications de sécurité, ses audits réguliers de preuve de réserves et le renforcement de ses équipes compliance.

L’obtention de l’agrément MiCA vise donc aussi à tourner la page de ce passé compliqué avec la France.

Big news for Europe, bigger news for the world! 🌍 KuCoin EU is now officially MiCAR-compliant and approved by the Austrian FMA! Secure, regulated crypto access is coming to the EU very soon. The future of crypto is global and compliant. Let’s go! 🚀#KuCoin #MiCAR… pic.twitter.com/UgeQGRFJpf — KuCoin (@kucoincom) November 28, 2025

Dorénavant, il dispose d’une entité européenne dédiée, KuCoin EU Exchange GmbH, installée à Vienne et structurée pour servir les clients de l’Espace économique européen (EEE).

En parallèle, KuCoin a obtenu en novembre un enregistrement de prestataire de change de devises numériques auprès de l’autorité australienne AUSTRAC, ce qui renforce encore plus sa stratégie mondiale.

🇦🇺 KuCoin Achieves AUSTRAC Registration

@kucoinaustralia has taken a major step forward with our official registration as a Digital Currency Exchange under AUSTRAC, strengthening our compliance framework and expanding secure fiat access for local users. Read more 👉… pic.twitter.com/2l7LDUYpKX — KuCoin (@kucoincom) November 25, 2025

L’exchange cherche donc à verrouiller plusieurs juridictions clés en même temps.

L’agrément MiCA pour KuCoin EU ouvre quatre grands services d’actifs numériques en Europe.

L’entité peut assurer la garde de cryptoactifs, organiser des échanges crypto/fiat ou crypto/crypto, placer des tokens pour des émetteurs et transférer des actifs pour ses clients.

L’Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) supervise directement ces activités, tandis que le passeport européen permet ensuite d’offrir ces services dans 29 pays de l’EEE, hors Malte.

Les utilisateurs européens accèderont ainsi à une plateforme dédiée : KuCoin EU.

MiCA, passeport européen et tri entre exchanges

Le règlement MiCA instaure un cadre harmonisé européen pour les prestataires de services sur cryptoactifs.

Il fixe des exigences de transparence, de gouvernance, de fonds propres et de protection des clients.

Une fois autorisée dans un État membre, une plateforme peut ensuite proposer ses services dans l’ensemble de l’EEE.

Pour KuCoin, l’agrément obtenu en Autriche devient donc une porte d’entrée unique vers les marchés européens.

Pour la France, l’enjeu reste majeur.

L’agrément MiCA obtenu via KuCoin EU change les choses pour l’exchange. En effet, ce dernier devrait lui permettre de proposer à nouveau ses services en France grâce au passeport européen.

Les autorités françaises devront toutefois valider la mise en œuvre concrète de ce passeport avant un véritable retour.

Au-delà de KuCoin, MiCA commence déjà à recomposer le paysage des acteurs crypto en Europe.

D’autres structures ont obtenu leur licence ces derniers mois : des banques comme SG Forge et Delubac & Cie, des fintechs comme Revolut, Relai ou Blockchain.com, mais aussi des acteurs crypto natifs tels qu’Aave Labs ou Ondo.

LATEST: ⚡ Aave Labs' new Push service is now authorized under Europe's MiCA regulation to offer stablecoin on- and off-ramps across the European Economic Area, making it one of the first major DeFi products to operate under MiCA compliance. pic.twitter.com/Ct03hV00T8 — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) November 15, 2025

Ces autorisations couvrent des activités variées : émission de stablecoins, tokenisation d’actions, garde ou le courtage d’actifs numériques.

En parallèle, des exchanges comme Bybit bénéficient également d’un agrément MiCA en Autriche.

Une partie importante du volume bascule donc progressivement vers des acteurs explicitement régulés.

On peut voir ci-dessous que KuCoin est déjà un exchange important. Il occupe la 8ᵉ place, selon le classement de ‘Top Cryptocurrency Spot Exchanges’ effectué par le site CoinMarketCap.

À l’inverse, plusieurs plateformes restent encore hors du périmètre MiCA, comme par exemple Binance ou Tether.

Les acteurs qui ne franchiront pas cette étape réglementaire devront, à terme, restreindre ou cesser leurs services dans une partie de l’Europe.

La concurrence se jouera donc autant sur la liquidité que sur la qualité du cadre réglementaire.

Pour les utilisateurs, l’agrément MiCA de KuCoin constitue une avancée importante.

Les obligations de transparence, de gouvernance et de contrôle interne sont dorénavant contrôlées et observées par l’Europe.

Il faut aussi ajouter que KuCoin a son propre token : le KCS.

Son prix a suivi la chute que le marché des cryptomonnaies a connu ces dernières semaines. En effet, il est passé de 17 $ à 11 $, soit une baisse de plus de 30 %.

Cette baisse est importante, mais reste raisonnable. En comparaison, Bitcoin, la première des cryptomonnaies, a vu son cours passer de 126 000 $ à 90 000 $ aujourd’hui, connaissant ainsi également une baisse d’environ 30 %.

L’agrément MiCA obtenu en Autriche marque donc un tournant important pour KuCoin en Europe.

KuCoin était un exchange black listé par la France, et pourrait aujourd’hui y faire son retour, de manière encadrée, grâce à ce feu vert donné par l’Europe.

Nous suivrons donc l’actualité concernant cet exchange centralisé et sa place en Europe au cours des prochains mois.

