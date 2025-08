Strategy double sa mise concernant son plan d’accumulation de Bitcoin.

Pour Résumer

Strategy a levé plus de 10 milliards de dollars et renforcé ses réserves de BTC à 628 791 pièces.

Le résultat d’exploitation pour le deuxième trimestre atteint 14,03 milliards de dollars, avec une hausse de 7 106 %.

La société prévoit d’utiliser ces fonds pour acheter davantage de BTC et viser un rendement de 30 % en BTC.

Strategy renforce ses réserves à 628 791 BTC

Strategy, plus grande société détentrice de BTC, a réussi à lever plus de 10 milliards de dollars ce trimestre. Grâce à ses programmes ATM et ses IPO, Strategy a augmenté ses réserves de BTC à 628 791 pièces.

Le résultat d’exploitation du deuxième trimestre s’élève à 14,03 milliards de dollars et marque une hausse de 7 106 %.

Strategy a généré un bénéfice brut de 78,7 millions de dollars. Ce dernier a principalement été réalisé via abonnements et licences de produits. La société prévoit d’utiliser les fonds levés afin de renforcer ses réserves de bitcoins.

En gros, elle a récemment dépensé presque tous ses fonds pour acheter 21 021 BTC. C’est ainsi que cela porte son portefeuille à 628 791 BTC.

Le portefeuille total de Strategy atteint 46,8 milliards de dollars, avec un coût moyen de 73 227 $ par BTC.

Strategy Announces $4.2 Billion STRC At-The-Market Programhttps://t.co/4wOYjw8B2u — Michael Saylor (@saylor) July 31, 2025

Strategy renforce ses réserves de BTC et affiche un bénéfice record de 14 Md$

Strategy a utilisé des fonds levés pour acheter plus de BTC et accroître ses réserves. Le résultat d’exploitation de Strategy pour le trimestre a explosé, atteignant 14,03 milliards de dollars.

La société est en forte croissance, augmentant ses avoirs en bitcoins et ses investissements dans de nouveaux projets.

La société a également déclaré un bénéfice d’exploitation de 14 milliards de dollars au deuxième trimestre. Elle est principalement du grâce aux gains non réalisés provenant des ajustements de juste valeur de ses réserves de bitcoins. Le PDG Phong a souligné que la stratégie financière de Strategy a considérablement augmenté son bitcoin par action (BPS) de plus de 25 % cette année.

Les récentes offres de Strategy, notamment STRK, STRF, STRD et maintenant STRC, ont permis de lever plus de 10 milliards de dollars au total. Compte tenu de l’intérêt croissant des investisseurs pour les actifs adossés au BTC, la société a désormais relevé ses objectifs de performance pour l’ensemble de l’année à un rendement de 30 % en BTC et 20 milliards de dollars de gains en bitcoins.

Impact sur le marché

Le taux de réussite palpable enregistré par Strategy avec son plan Bitcoin a convaincu d’autres entreprises de suivre la même voie. 285 entités détiennent environ 3,64 bitcoins dans leurs trésoreries respectives.

En conséquence, le prix du Bitcoin est bien placé pour connaître une hausse exponentielle dans les mois et les années à venir. Elle est alimentée par le choc entre l’offre et la demande. De plus, les

Les États-Unis ont montré la voie aux autres nations en créant une réglementation crypto claire.

Bitcoin Hyper offre une opportunité unique d’entrer dans un marché en pleine croissance, alors que Strategy double sa mise sur le BTC. Profitez d’une prévente exclusive avant que la demande mondiale n’explose.

Découvrez Bitcoin Hyper

Source : CoinDesk

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.