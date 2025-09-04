Solana frôle les 210 $ : quel impact pour les investisseurs après le lancement de GLXY ?

Pour Résumer

Solana (SOL) approche des 210 $ et profite du soutien de projets de token comme GLXY de Galaxy Digital.

Avec un support solide entre 190 $ et 200 $, la crypto pourrait viser des niveaux entre 225 $ et 291 $.

Les projections sont positives et si les résistances majeures sont franchies, certains analystes anticipent un rallye oscillant autour de 400-500 $.

Solana dépasse les 208 $ : une tendance haussière se confirme

Solana continue de surperformer, atteignant presque 210 $ alors que la blockchain se renforce avec des projets innovants. L’arrivée des jetons GLXY qui ont été tokenisés sur Solana est un événement important pour l’écosystème crypto.

Mais est-ce que cette montée pourrait impacter un portefeuille ? Le prix de Solana (SOL) maintient un support ascendant entre 190 $ et 200 $. Par conséquent, elle offre une base solide pour la prochaine vague haussière. L’objectif des projections se situe entre 225 $ et 291 $.

Galaxy Digital redéfinit la tokenisation des actions avec GLXY

Galaxy Digital a lancé une première dans l’histoire de la blockchain. La société a réussi à tokéniser des actions directement sur Solana. Pour être plus précis, les actions GLXY représentent maintenant des parts réelles de l’entreprise. En outre, elle offre aux traders une alternative d’investissement plus fluide et décentralisée.

Les jetons enregistrés auprès de la SEC garantissent la légitimité des transactions. Cela pourrait-il devenir la norme pour d’autres grandes entreprises dans les mois à venir.

➡️ Galaxy and Superstate Launch GLXY Tokenized Public Shares on Solana: https://t.co/a0Xggsp2T4 — Galaxy (@galaxyhq) September 3, 2025

Analyse technique : Solana est-il prêt à dépasser les 210 $ ?

L’analyse technique montre que Solana reste au-dessus de son support ascendant autour de 190-200 $. De ce fait, la crypto consolide sa position. De plus, les indicateurs comme le RSI et le MACD laissent entrevoir un potentiel de poursuite de la hausse.

Avec des projections vers 225 $ et au-delà, SOL pourrait bien préparer un rallye majeur. Ce sera le cas surtout si la résistance autour de 211 $ est franchie.

Un avenir prometteur pour Solana

Les projections pour Solana restent très optimistes. Certains analystes suggèrent un objectif de 291 $ après un test de support dans les prochains jours.

Si cette résistance est franchie, des objectifs à 400 – 500 $ pourraient devenir possibles. Alors, une question fondamentale se pose. Avez-vous déjà intégré Solana dans votre stratégie d’investissement crypto ?

Le moment est-il venu de vous positionner sur Solana ?

Solana est dans une phase cruciale, et les lancements comme celui des jetons GLXY pourraient être des catalyseurs majeurs pour sa hausse. Les investisseurs doivent surveiller de près les niveaux de support autour de 190-200 $ pour profiter de la hausse potentielle vers 291 $ et plus.

Quel est votre plan ? Êtes-vous prêt à capitaliser sur la dynamique actuelle de Solana ?

