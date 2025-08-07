Pour Résumer

Tom Lee voit Ethereum à 16 000 $.

Le ratio ETH/BTC s’envole avec l’altseason.

Une stratégie maligne peut doper vos gains.

Un pari haussier sur Ethereum

Tom Lee met le feu aux poudres. En août 2025, il prédit un Ethereum à 16 000 $, contre 3 900 actuellement, soit une hausse de 310 %. Par ailleurs, le ratio ETH/BTC, à 0,035, pourrait atteindre 0,1, un niveau inédit depuis 2021.

Effectivement, le marché crypto, à 2 800 milliards de dollars, montre des signes d’altseason, avec la domination du Bitcoin à 62,5 %, contre 60 % en juillet, et un BTC à 112 000 après une correction de 8 %.

D’ailleurs, les fondamentaux d’Ethereum brillent. L’upgrade Dencun, déployé en 2024, a réduit les frais à 0,8 $ et boosté les rollups, générant 2,5 millions de transactions quotidiennes via Arbitrum et Optimism.

Par ailleurs, l’inflation mondiale à 3,1 % et les tensions géopolitiques, comme les taxes sino-américaines de 25 %, poussent donc les capitaux vers les altcoins.

Les ETF Ethereum, avec 4 milliards de dollars d’entrées nettes en 2025, et une tournée de la SEC clarifiant les règles, renforcent l’élan.

Les moteurs de l’envolée d’Ethereum

Lee mise sur des catalyseurs solides. La DeFi, avec 92 milliards de dollars verrouillés sur Ethereum, domine, tandis que les NFT et les DAO génèrent 30 % des volumes crypto mondiaux.

Par ailleurs, la transition complète vers le proof-of-stake a réduit la consommation énergétique d’Ethereum de 99,95 %, attirant les investisseurs ESG.

D’ailleurs, le Salvador, avec 6 258 BTC en réserve, explore les smart contracts d’Ethereum pour ses paiements numériques. Effectivement, 18 % des institutions asiatiques testent des portefeuilles crypto, validant l’adoption.

Par ailleurs, des défis subsistent. Un piratage de 50 millions de dollars en juillet 2025 et des ventes massives, comme les 45 000 BTC liquidés par Grayscale, freinent le marché.

Cependant, Ethereum reste résilient, avec un RSI à 60, proche de la zone haussière. Lee souligne que des taux d’intérêt stables à 5,5 % aux États-Unis et un dollar affaibli favorisent les altcoins, surtout si un ETF spot ETH est approuvé d’ici 2026.

Comment surfer sur cette vague ?

Grok, l’IA de xAI, conseille la prudence. Limitez l’exposition à 5 % du portefeuille pour Ethereum et 10 % pour le Bitcoin. D’ailleurs, investir lors des dips, comme celui du BTC à 112 000 $, offre des points d’entrée attractifs.

Effectivement, diversifier avec des altcoins comme XRP ou Solana réduit les risques.

Par ailleurs, la volatilité reste un piège : un rebond du Bitcoin pourrait freiner l’ETH. Mais avec des fondamentaux robustes, un investissement de 1 000 € pourrait exploser d’ici 2026. Le pari de Tom Lee est clair : Ethereum est la star à suivre !

