Traders bloqués pendant 27 minutes après la panne de l’API Hyperliquid

Dans le domaine de la DeFi, la décentralisation a ses limites, en particulier lorsqu’il s’agit des composants destinés aux utilisateurs. Le mardi 29 juillet, entre 14h20 et 14h47 UTC, l’API d’Hyperliquid (HYPE) a subi une panne. Cela a désactivé les interfaces utilisateur et interrompant les transactions.

Pendant cette période, les utilisateurs n’ont pas pu ouvrir ou clôturer de transactions. De plus, ils ne pouvaient pas entrer ou sortir de positions courtes, ni retirer leurs fonds.

Juste avant la panne, certains taux de financement sur Hyperliquid sont devenus négatifs. Des spéculations ont émergé quant à une attaque coordonnée ou une autre forme de panne délibérée.

Pendant la panne, les positions ouvertes n’ont pas pu être liquidées, laissant tous les utilisateurs bloqués avec leurs positions jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Cet événement s’est produit alors qu’Hyperliquid affichait un intérêt ouvert record de plus de 14,7 milliards de dollars.

La communauté attend toujours une analyse détaillée de l’événement, car cette panne soudaine a fait craindre un scénario similaire à celui de l’inaccessibilité de FTX juste avant le crash de la bourse.

La panne de l’API a également affecté Lighter DEX, qui dépend des carnets d’ordres d’Hyperliquid.

getting error messages on hyperliquid on laptop and on mobile.

can’t close positions, can’t add margin. can’t cancel orders.

can’t establish a connection on mobile

i’m freaking out. anyone know what to do? help@HyperliquidX pic.twitter.com/eIQSMCJYHi

— kismet (@kismet_wtf) July 29, 2025