Révolution législative : Lummis force les cryptos à conquérir le marché immobilier

Le 29 juillet, Cynthia Lummis a dévoilé le 21st Century Mortgage Act pour améliorer le secteur hypothécaire. C’est une loi visant à initier le secteur du crédit immobilier américain à l’ère numérique.

Donc, ce Mortgage Act oblige Fannie Mae et Freddie Mac à se conformer. En fait, ils doivent considérer les actifs numériques pendant l’évaluation de l’éligibilité des prêts hypothécaires pour les maisons individuelles.

Le projet de loi impose la reconnaissance des actifs sur registres cryptographiques aux entreprises soutenues par l’État. Il interdit aux prêteurs d’exiger la conversion en dollars pour intégrer ces actifs dans les évaluations de risque.

Mme Lummis a présenté cette mesure comme une réponse à la baisse de l’accession à la propriété chez les jeunes Américains. La loi se conforme à la réalité selon laquelle beaucoup d’entre eux constituent désormais leur épargne en crypto.

En outre, la sénatrice a partagé les données d’un recensement montrant que le taux d’accession à la propriété chez les moins de 35 ans. Les chiffres étaient de 36,6 % au premier trimestre. Puis, 21 % des adultes détiennent aussi des crypto, deux tiers des propriétaires ayant moins de 45 ans.

