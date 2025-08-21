Trump face à la pression : le lobby crypto soutient Quintenz à la CFTC

Pour Résumer

La pression augmente sur Donald Trump pour confirmer rapidement Brian Quintenz à la tête de la CFTC.

De nombreux groupes de lobbying crypto soutiennent sa nomination, soulignant son expertise pour encadrer la régulation des actifs numériques.

Malgré des résistances et des obstacles imprévus, Quintenz reste un choix stratégique pour guider la régulation des crypto-actifs aux États-Unis, un secteur en pleine expansion.

Quintenz : un choix stratégique pour la régulation crypto

Le Crypto Council for Innovation, la Blockchain Association, et d’autres acteurs majeurs de l’écosystème crypto sont unanimes. Selon eux, la nomination de Quintenz est essentielle pour l’avenir des actifs numériques.

Dans une lettre adressée à Trump, ils soulignent l’importance d’un leadership stable à la CFTC pour réguler les cryptos efficacement. Les groupes estiment que Quintenz, fort de son expérience, est l’homme idéal pour encadrer une révolution numérique.

Today, the leading groups representing the broader digital assets industry jointly issued the following letter of support for the nomination of Mr. Brian Quintenz as Chairman of the CFTC.@crypto_council @TheDRC_ @Fund_defi @DigitalChamber @SatoshiActFund @SolanaInstitute pic.twitter.com/qHSuUOox9H — Blockchain Association (@BlockchainAssn) August 20, 2025

Des obstacles imprévus à sa nomination

Malgré un soutien large, la nomination de Brian Quintenz rencontre quelques résistances. Sous l’influence de la Maison Blanche, le comité sénatorial a annulé le vote concernant sa nomination deux fois.

En outre, des figures de proue de l’industrie, comme les frères Winklevoss, ont exprimé leurs inquiétudes quant à ses intentions. Son approche vis-à-vis de la régulation des crypto-actifs reste aussi à désirer. Néanmoins, ces tensions ne freinent pas l’élan des partisans de Quintenz et ils continuent de le soutenir avec force.

Un expert prêt à prendre les rênes

Quintenz incarne l’équilibre parfait entre expertise technique et vision pragmatique. En tant qu’ancien commissaire de la CFTC, il défend tout le temps les intérêts des plateformes décentralisées. Même traitement pour les innovateurs blockchain.

Quintenz est perçu comme celui qui peut maintenir un environnement favorable à l’innovation. Tout cela en garantissant la sécurité des marchés financiers. Son approche, axée sur la protection des développeurs de logiciels, serait un atout majeur pour la CFTC.

Brian Quintenz is the right person for the complex derivatives markets the CFTC oversees. For crypto, he is uniquely positioned to deliver on a new area of agency responsibility. I’m proud to have worked with him on issues and to call him a friend. It’s time to confirm BQ. https://t.co/umqOorK4tm — Greg Xethalis (@xethalis) August 20, 2025

Une régulation crypto clé pour l’avenir des États-Unis

Par conséquent, la CFTC jouera bientôt un rôle central dans la régulation des actifs numériques. D’ailleurs, les législateurs sont en train de préparer des législations qui conféreront plus de pouvoir à l’organisme.

Si Quintenz est confirmé, il devra mettre en place un cadre législatif adapté aux spécificités du secteur crypto. Par ailleurs, son leadership pourrait permettre à la CFTC de réguler efficacement un marché en plein essor.

L’attente : un tournant pour l’industrie crypto

Le secteur crypto garde un œil attentif sur la validation de la nomination de Quintenz. Sa confirmation sera un tournant décisif dans l’histoire de la régulation des cryptos.

Dans un contexte où en ce moment la CFTC se réorganise, un leadership solide et éclairé est indispensable. En gros, les prochaines semaines seront déterminantes pour amener la stabilité et pour consolider l’avenir crypto aux États-Unis.

