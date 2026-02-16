Malgré un Bitcoin qui tend vers les 68 000 USD et la reprise timide mais régulière du marché crypto ces derniers jours, une importante baleine Ethereum et investisseur de la première heure a transféré environ 543 millions de dollars en Ether vers Binance cette semaine, signalant une pression vendeuse potentielle alors que l’actif peine à maintenir ses niveaux de support technique clés.

La transaction a vu plus de 261 000 ETH transférés vers la plateforme d’échange. Ce mouvement soulève des inquiétudes quant à l’absorption de la liquidité dans un marché déjà sous tension.

Les données On-Chain révèlent une pression vendeuse : la baleine Ethereum « Garrett Jin » décharge 543 M$

Les fonds proviennent de portefeuilles identifiés comme appartenant à « Garrett Jin », un investisseur crypto de longue date actif depuis l’ère Bitcoin de 2011. L’entité a déposé un total de 261 024 ETH sur Binance via trois tranches importantes les 14 et 15 février.

Les transferts massifs vers les plateformes d’échange centralisées sont généralement perçus comme un signe précurseur de vente, car les investisseurs déplacent leurs actifs vers des lieux liquides pour sortir de leurs positions. Ce n’est pas la seule baleine majeure à liquider son portefeuille d’ETH récemment.

Notamment, Vitalik Buterin a également vendu des ETH lors du sell-off important début février, ce qui n’a fait qu’affaiblir un sentiment de marché déjà bas.

Bien que Jin détiendrait encore plus de 800 000 ETH, ce déplacement soudain de liquidité a effrayé les traders, d’autant plus que l’ETH se négocie à nouveau sous les 2 000 $.

Les signaux baissiers s’accumulent alors que le prix teste les 2 000 $

L’Ethereum a fait face à une pression vendeuse significative en février, chutant depuis des sommets supérieurs à 2 800 $ pour passer plusieurs fois sous la barre des 2 000 $. Actuellement, le prix forme un « fanion baissier » (bear pennant) sur les graphiques journaliers, une figure technique qui précède souvent une nouvelle baisse.

Ce mouvement s’aligne sur une tendance plus large de réallocation institutionnelle. Un comportement de marché similaire avait été observé lorsqu’Ether avait chuté de 9 % alors que les détenteurs à long terme achetaient le creux lors de corrections précédentes, bien que les données actuelles suggèrent que les baleines pourraient désormais réduire leur exposition plutôt que d’accumuler.

L’injection de plus d’un demi-milliard de dollars de pression vendeuse potentielle arrive à un moment critique pour l’Ethereum. L’analyse technique pointe 1 950 $ comme support à court terme ; une cassure à ce niveau pourrait déclencher un mouvement vers les 1 550 $, représentant une baisse potentielle de 20 %.

L’intérêt ouvert (Open Interest) sur les dérivés ETH a également diminué, suggérant que les traders clôturent leurs positions longues plutôt que de parier sur un rebond. Bien que certains analystes affirment que ce transfert pourrait être un swap OTC stratégique ou une réallocation de staking, la réaction immédiate du marché reste prudente.

