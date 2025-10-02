USDT (Tether) s’impose officieusement comme monnaie nationale au Venezuela

Pour Résumer

Face à une inflation de 229% par an, les Vénézuéliens utilisent massivement le stablecoin USDT pour leurs transactions courantes.

L'activité blockchain au Venezuela a doublé entre 2023 et 2024, avec 47% des transactions inférieures à 10 000$ effectuées en stablecoins.

L'USDT permet aux Vénézuéliens de préserver leur pouvoir d'achat et de continuer leurs activités malgré l'effondrement du bolívar.

Le bolívar victime d’une inflation destructrice

Le Venezuela traverse l’une des crises économiques les plus sévères de son histoire. L’inflation mensuelle atteint 26%, rendant le bolívar impraticable pour les transactions quotidiennes. Un produit acheté le matin peut voir son prix doubler en quelques semaines.

Une telle dépréciation monétaire pousse naturellement les Vénézuéliens à chercher des valeurs refuges. Traditionnellement, les habitants se tournaient vers le dollar américain. Cependant, la rareté croissante des billets verts physiques complique cette stratégie. Les banques locales peinent à fournir des devises étrangères, laissant un vide que les cryptomonnaies viennent combler.

L’USDT, nouvelle référence économique nationale

Le stablecoin USDT s’est imposé comme la solution privilégiée. Contrairement au Bitcoin, trop volatile pour servir de moyen de paiement stable, l’USDT maintient sa parité avec le dollar américain. Sa stabilité en fait l’outil idéal pour les échanges commerciaux.

Les commerçants affichent désormais leurs prix en « dollars Binance ». En fait, cela fait référence au taux de change P2P de l’USDT sur Binance, devenu le standard de facto. Supermarchés, restaurants et boutiques calculent leurs tarifs en USDT avant de les convertir en bolívars au moment du paiement.

Il est évident que l’adoption de l’USDT dépasse largement le cadre théorique. Les transactions s’effectuent quotidiennement via des portefeuilles numériques, transformant profondément les habitudes de consommation.

Une adoption crypto parmi les plus élevées au monde

Les chiffres confirment cette tendance spectaculaire. Selon Chainalysis, l’activité on-chain au Venezuela a doublé entre 2023 et 2024. Plus révélateur encore, les stablecoins représentent 47% des transactions inférieures à 10 000 dollars.

Il s’agit d’une statistique qui positionne le Venezuela parmi les leaders mondiaux en matière d’utilisation quotidienne des cryptomonnaies. L’adoption ne se limite pas aux investisseurs ou aux technophiles. Elle touche l’ensemble de la population, des petits commerçants aux familles ordinaires.

Le pays démontre ainsi comment la nécessité économique peut accélérer l’adoption technologique. Sans infrastructure bancaire fonctionnelle ni monnaie stable, les Vénézuéliens ont massivement migré vers les solutions décentralisées.

Une tolérance gouvernementale ambiguë

Le gouvernement vénézuélien maintient une position paradoxale vis-à-vis des cryptomonnaies. Officiellement, les autorités combattent le marché parallèle des devises et surveillent étroitement les transactions en dollars.

Pourtant, l’utilisation des stablecoins dans les échanges privés est de plus en plus tolérée. Ceci s’explique probablement par le pragmatisme : interdire totalement les cryptos déstabiliserait davantage une économie déjà fragile.

La situation actuelle crée un espace gris où les transactions en USDT prospèrent sans validation légale claire. Les Vénézuéliens opèrent ainsi dans une zone floue, utilisant des technologies que leur gouvernement ne peut ni pleinement contrôler ni totalement interdire.

Les stablecoins comme bouée de sauvetage économique

Le cas vénézuélien illustre parfaitement le potentiel des stablecoins en situation de crise. L’USDT ne remplace pas simplement le bolívar. Il permet aux citoyens de préserver leur pouvoir d’achat et de continuer leurs activités économiques malgré l’effondrement monétaire.

Cette fonction dépasse la simple spéculation financière. Les stablecoins deviennent ici un outil de survie économique. Ils permettent aux familles de conserver la valeur de leur salaire, aux commerçants de maintenir des prix cohérents, et aux entrepreneurs de planifier sur le moyen terme.

La blockchain offre également des avantages pratiques : rapidité des transactions, accessibilité via smartphone, et absence d’intermédiaires bancaires défaillants.

L’adoption massive de l’USDT au Venezuela révèle comment les cryptomonnaies peuvent répondre concrètement aux crises économiques. Face à l’hyperinflation et à l’absence de solutions traditionnelles, les Vénézuéliens ont spontanément adopté ce stablecoin comme monnaie de référence.

En outre, le phénomène vénézuélien pourrait préfigurer l’avenir des cryptomonnaies dans d’autres économies instables. Reste à savoir si cette adoption massive forcera les gouvernements à clarifier leur cadre réglementaire ou si elle restera dans cette zone grise qui caractérise actuellement son utilisation.

