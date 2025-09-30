Pour Résumer

Tether a renforcé ses réserves en achetant 8 888 BTC pour un milliard de dollars le 30 septembre 2025.

Cette opération symbolique accroît ses avoirs en Bitcoin de près de 11 %, confirmant sa stratégie d’accumulation régulière.

Avec ce mouvement, la société consolide son rôle central dans l’écosystème crypto.

Un mouvement symbolique et stratégique

Le 30 septembre 2025, Tether a de nouveau retenu l’attention de la communauté crypto en achetant pour un milliard de dollars de bitcoins.

Selon les données on-chain d’Arkham et d’Onchain Lens, l’entreprise a transféré 8 888 889 BTC depuis les portefeuilles chauds de Bitfinex vers son adresse officielle de réserve pour l’USDT.

Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025

Le choix du montant n’a rien d’anodin. Comme lors de ses précédents rachats, où elle avait déjà privilégié des chiffres ronds et symboliques, Tether a mis en avant la dimension emblématique de cette opération.

Mais au-delà de cet aspect, l’achat renforce ses réserves de Bitcoin de près de 11 %. Au 30 juin 2025, son rapport d’attestation faisait déjà état d’environ 9 milliards de dollars en BTC.

Avec ce milliard supplémentaire, la société consolide sa position parmi les plus grands détenteurs institutionnels de l’actif.

Une stratégie assumée de long terme

Tether suit depuis plusieurs trimestres une stratégie d’accumulation régulière. À chaque fin de trimestre, la société évalue ses actifs tout en préparant ses états financiers.

Elle s’impose ainsi une discipline constante qui s’inscrit dans une vision de long terme : renforcer ses garanties au-delà des bons du Trésor américain.

En renforçant la proportion de Bitcoin dans sa collection d’actifs, Tether démontre une approche prudente tout en manifestant des aspirations audacieuses.

Par le passé, de nombreux observateurs ont critiqué Tether pour son manque de transparence. Depuis 2023, toutefois, l’entreprise publie davantage de rapports d’attestation et multiplie les communications publiques pour rassurer le marché.

Elle mise notamment sur l’intégration croissante de Bitcoin, un actif décentralisé et difficile à manipuler, afin de crédibiliser ses réserves et de répondre aux critiques.

Des implications pour le marché

Un achat de cette envergure ne passe pas inaperçue. Il envoie un message fort : en dépit des discussions fréquentes sur sa gestion, Tether persiste à renforcer sa réputation comme socle du marché.

Quelques experts pensent qu’un tel geste pourrait aider à renforcer la confiance dans l’univers de la cryptomonnaie, particulièrement en cette période où les régulateurs surveillent attentivement la volatilité des stablecoins.

Certains mettent en évidence que cette concentration importante en Bitcoin pourrait renforcer la corrélation entre la stabilité de l’USDT et les fluctuations du prix du BTC.

De leur côté, les investisseurs restent à l’affût. Si Tether agit en tant qu’agent stabilisateur, son impact peut devenir suffisamment significatif pour que chaque fluctuation de ses réserves influence le sentiment général du marché.

Ce rôle presque systémique est à la fois une source de force et de vulnérabilité face aux yeux des autorités.

Un bilan trimestriel en ligne de mire

Cet événement, qui a eu lieu le dernier jour du troisième trimestre, illustre clairement la manière dont Tether gère sa communication financière. En effet, en intervenant juste avant la clôture des comptes, la société améliore la transparence de ses actifs dans son futur rapport.

De plus, ce calendrier n’a sans doute rien de fortuit puisqu’il reflète une volonté affirmée de démontrer, trimestre après trimestre, la solidité de ses réserves.

En définitive, l’achat de 1 milliard $ en Bitcoin confirme que Tether ne se contente pas d’émettre le stablecoin le plus utilisé au monde.

Inversement, la société vise également à se positionner parmi les plus grands détenteurs institutionnels de BTC, renforçant ainsi sa place centrale au sein de l’écosystème crypto.

À lire aussi :