VanEck dévoile ses prévisions audacieuses, Bitcoin vers un sommet historique fin 2025

Pour Résumer

VanEck prévoit que Bitcoin pourrait atteindre 180 000 $ d'ici fin 2025, soutenu par un climat politique favorable et une adoption institutionnelle croissante.

Les flux nets des ETF Bitcoin ont atteint 54,97 milliards de dollars, renforçant l'idée d'un bull run imminent.

La demande augmente, avec des investisseurs majeurs acquérant des BTC, tandis que la volatilité reste maîtrisée et le secteur minier continue de se renforcer, indiquant une dynamique positive pour 2025.

Un climat favorable pour le Bitcoin en 2025

VanEck s’appuie sur plusieurs facteurs pour prédire la montée en flèche du Bitcoin. Par conséquent, le climat politique aux États-Unis devient plus favorable à la cryptomonnaie.

L’adoption institutionnelle continue d’accélérer, avec des fonds et des entreprises élargissant leur exposition au marché du Bitcoin.

New Mid-August 2025 Bitcoin ChainCheck blog is out. We reaffirm our $180K year-end target. 🔗https://t.co/mhM9cR2u6f — VanEck (@vaneck_us) August 18, 2025

Croissance des actifs sous gestion

Les ETF Bitcoin au comptant ont vu leur actif total atteindre 151,9 milliards de dollars. D’ailleurs, les flux nets ont atteint 54,97 milliards de dollars. De ce fait, cela témoigne de l’enthousiasme des investisseurs.

Cette évolution renforce l’idée que le marché est prêt pour un bull run.

Une demande accrue, une offre limitée

En fait, les données montrent une hausse constante des achats de Bitcoin. Ces derniers ont notamment été réalisés par de grands investisseurs. En juillet dernier, les ETP ont acquis 54 000 BTC. D’un autre côté, les trésoreries des actifs numériques ont ajouté 72 000 BTC.

Ce phénomène est renforcé par la réduction de l’offre sur la chaîne. Alors, 13,62 millions de BTC détenus par les baleines.

Les chiffres clés :

54 000 BTC achetés par les ETP ;

72 000 BTC acquis par les trésoreries numériques ;

13,62 millions de BTC détenus par des investisseurs majeurs.

Une volatilité maîtrisée, des indicateurs positifs

La volatilité de Bitcoin reste modérée, avec une volatilité implicite proche de 32 %. Cela suggère que le marché se prépare à un mouvement significatif dans les mois à venir.

Le ratio call-put a atteint 3,21x, signalant un sentiment haussier parmi les traders.

At its core, an IPO is just moving shares from one ledger to another. So why does it end up ‘costing’ companies like Circle hundreds of millions?@0xlaguna discusses this, recent crypto acquisitions, what we look for in teams, and more. https://t.co/fLy7DDIx7k — VanEck (@vaneck_us) August 19, 2025

Un pilier solide pour le Bitcoin

En août, le hashrate de Bitcoin a atteint un record de 902 EH/s, un signe de la solidité du réseau. Les revenus par EH/s ont grimpé à 59 400 $, confirmant l’efficience des mineurs dans l’environnement actuel.

Aux États-Unis, la part des mineurs cotés en bourse a atteint 31,5 %, soutenue par des acquisitions et des partenariats dans l’IA.

Les risques et les opportunités pour la suite

VanEck reconnaît les risques liés aux variations macroéconomiques et à la pression des financements. Toutefois, ils maintiennent leur objectif de 180 000 $ pour la fin de l’année 2025. Le secteur est prêt à bénéficier d’une dynamique positive en 2025, portée par des flux institutionnels et une offre limitée.

Avec une demande croissante et une offre restreinte, Bitcoin semble bien positionné pour atteindre de nouveaux sommets d’ici fin 2025.

Source : CoinMarketCap

