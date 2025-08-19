Bitcoin hésite : entre 123 000 $ promis et 112 000 $ redoutés

Pour Résumer

Bitcoin se maintient autour de 117 000 $, soutenu par un support à 116 000 $ et une capitalisation de 2,32 trillions de dollars.

L’adoption institutionnelle et l'accumulation par des figures comme Michael Saylor renforcent les perspectives haussières malgré la volatilité à court terme.

Les indicateurs techniques suggèrent une possible cassure, avec des scénarios haussiers ou baissiers selon les niveaux clés de 116 078 $ et 118 047 $.

Bitcoin : consolidation avant un potentiel grand mouvement

Actuellement, le Bitcoin est à 115 240 $, en baisse de moins de 1% sur 24 heures. Donc, il a un volume quotidien de 73 milliards de dollars.

Les prix étaient restés au-dessus de 116 000 $, où le support avait récemment résisté. Donc, la situation est relativement positive.

Indicateurs techniques suggèrent un changement possible

Le SMA à 50 périodes est de 117 462 $, limitant les hausses à court terme. Les bougies récentes montrent une hésitation, avec de petites bougies représentant l’indécision entre acheteurs et vendeurs.

L’indice RSI à 51 a rebondi depuis des niveaux de survente, et le MACD s’aplatit après une phase baissière, signalant un possible retournement de tendance.

L’adoption institutionnelle renforce le sentiment haussier

L’adoption institutionnelle de Bitcoin continue de croître. La société néerlandaise Amdax a lancé AMBTS B.V., un fonds Bitcoin qui sera coté sur Euronext Amsterdam. Amdax prévoit de détenir 1% de l’offre totale de Bitcoin, soit plus de 24 milliards de dollars à prix actuel.

Ce lancement reflète la demande croissante en Europe pour Bitcoin comme actif de bilan, avec au moins 15 entreprises européennes déjà détentrices de BTC.

Michael Saylor poursuit son accumulation massive de BTC

De son côté, Michael Saylor a ajouté 155 BTC, d’une valeur de 18 millions de dollars, à son portefeuille. Cela porte le total de la société Strategy à 628 946 BTC, soit 74 milliards de dollars.

Avec des gains non réalisés de près de 28 milliards de dollars, Strategy demeure le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin, malgré la volatilité à court terme.

Michael Saylor signals Strategy will buy the Bitcoin dip Saylor signaled an impending Bitcoin purchase by Strategy, as BTC's price hovers around the $117,000 level, down from the all-time high. https://t.co/JuAnzlKNmr pic.twitter.com/EisnCsmok7 — CryptoJag (@YieldXYoda) August 17, 2025

Le marché crypto sous pression avant le discours de Powell

Le marché crypto reste prudent avant le discours de Jerome Powell à Jackson Hole. Cette semaine, les traders ont liquidé 567 millions de dollars.

Les taux de financement sont négatifs, indiquant un risque baissier à court terme. Powell devrait aborder l’inflation et le marché du travail, mais pourrait ne pas confirmer une baisse des taux en septembre.

Bitcoin à des niveaux clés : quels scénarios ?

Techniquement, Bitcoin se trouve à des niveaux cruciaux. D’ailleurs, une cassure en dessous de 116 078 $ pourrait entraîner des baisses à 114 650 $ et 112 680 $.

En revanche, une rupture au-dessus de 118 047 $ pourrait propulser le BTC à 120 374 $, voire 123 777 $. Les traders attendent des signaux de confirmation pour valider la direction du prochain mouvement.

Un rallye à venir soutenu par l’adoption et l’offre

Malgré la volatilité à court terme, la tendance reste constamment haussière. De plus, l’accumulation institutionnelle, la demande croissante et la réduction de l’offre devraient préparer le terrain pour un prochain rallye.

Si la dynamique se confirme, Bitcoin pourrait atteindre 130 000 $ et plus, lançant une phase de prévente.

Source : CoinStats

