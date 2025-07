Vietnam : une blockchain nationale pour protéger les données du pays

Pour Résumer

Le Vietnam déploie NDAChain pour sécuriser ses données sensibles.

Cette blockchain hybride protège identités numériques et traçabilité des produits.

Son adoption massive est prévue pour fin 2025.

NDAChain : un bouclier numérique pour le Vietnam

Le Vietnam mise gros avec NDAChain, une blockchain de couche 1 qui allie centralisation et décentralisation. Gérée par l’Association Nationale des Données et soutenue par le ministère de la Sécurité Publique, elle repose sur 49 nœuds validateurs. Des acteurs comme SunGroup ou Zalo participent à son fonctionnement.

Cette plateforme utilise un consensus Proof-of-Authority, boosté par des preuves à connaissance nulle pour assurer une confidentialité béton. Effectivement, NDAChain peut traiter jusqu’à 3 600 transactions par seconde, un record pour une blockchain nationale.

Elle propose donc deux outils clés : NDA DID qui est là pour gérer les identités numériques et NDATrace qui sert pour tracer les produits. Ces solutions suivent les standards W3C et GS1, permettant donc une vérification rapide des identités et une traçabilité internationale des marchandises. D’un autre côté, elles simplifient les échanges sécurisés, un atout pour les entreprises vietnamiennes.

Une réponse aux cyberattaques massives

Avec 100 millions d’habitants, le Vietnam produit des tonnes de données chaque jour. Les bases centralisées, souvent fragiles, sont des cibles faciles pour les hackers. En 2024, les cyberattaques ont coûté 1,7 milliard de dollars au pays. NDAChain change la donne en sécurisant les données avant leur stockage au Centre National des Données.

D’ailleurs, cette blockchain booste vraiment la transparence dans plusieurs secteurs. Dans la finance, NDA DID permet de valider des contrats numériques en un clin d’œil.

Dans la logistique, NDATrace attribue des identifiants uniques aux produits, renforçant leur traçabilité à l’échelle mondiale. Les entreprises vietnamiennes gagnent donc en crédibilité sur les marchés internationaux. Cette technologie pourrait vraiment réduire les pertes liées aux cyberattaques et renforcer alors la confiance dans les chaînes d’approvisionnement.

Un avenir numérique dès 2026

NDAChain ne s’arrête pas là. D’ici fin 2025, elle sera pleinement intégrée au Centre National des Données. En 2026, elle touchera les universités et les administrations locales, avec des applications comme des portefeuilles d’identité ou des outils anti-contrefaçon.

De plus, l’ouverture de son architecture constitue une invitation à innover pour les agences en matière de services numériques du notariat.

Le Vietnam se fait ainsi l’égal des géants, comme la Chine avec son BSN, et pourrait ainsi se situer dans la liste des 30 pays les plus avancés numériquement à l’horizon 2030. Car NDAChain est une innovation, mais c’est également un levier pour bâtir une économie numérique forte et transparente.

