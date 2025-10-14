Wall Street Pepe débarque sur Solana : l’airdrop du token unifié WEPE est arrivé

Pour Résumer

Wall Street Pepe (WEPE) débarque officiellement sur Solana via Wormhole.

5,2 milliards de tokens WEPE distribués directement dans les portefeuilles Solana des participants de la phase d'accès anticipé, sans réclamation manuelle requise.

La collection NFT génère 8,29 ETH en ventes secondaires et les membres d'Alpha Chat rapportent jusqu'à 1 000 % de rendement.

Solana accueille une nouvelle ère des memecoins

L’armée des grenouilles dispose désormais d’un memecoin multichain Ethereum-Solana. Wall Street Pepe (WEPE) saute officiellement sur Solana (SOL) aujourd’hui avec le lancement de l’airdrop du token bridgé.

Ce qui a débuté sur Ethereum (ETH) franchit maintenant les portes de l’épicentre des memecoins grâce à Wormhole. Les détenteurs accèdent ainsi au cœur vibrant de Solana, où les attendent une exécution ultra-rapide, des frais réduits et une liquidité abondante sur les DEX et launchpads.

L’airdrop des tokens bridgés s’est déroulé sans accroc. Il marque officiellement le début de l’ère dual-chain de WEPE. Un nouveau chapitre s’ouvre pour la grenouille la plus affûtée de la cryptosphère.

Un nouveau territoire pour WEPE

La migration sur Solana représente bien plus qu’un simple transfert technique. WEPE investit le Stratton Oakmont de la crypto pour y graver son héritage dans la blockchain, à l’image des loups de Wall Street autrefois.

L’offre devient plus resserrée tandis que l’accessibilité pour les traders s’améliore considérablement. Le timing s’avère parfait pour cette expansion stratégique qui propulse WEPE vers de nouveaux sommets.

Désormais, les traders peuvent suivre et échanger WEPE sur Solana via DexTools et Birdeye. Les outils de tracking sont déjà opérationnels pour accompagner cette nouvelle phase de développement.

Les détails de l’airdrop WEPE

L’airdrop des tokens WEPE bridgés a récompensé aujourd’hui chaque membre de l’armée des grenouilles ayant participé durant la phase d’accès anticipé. Chaque participant a reçu la valeur en dollars de son achat initial, convertie en WEPE au prix du marché en vigueur lors de sa transaction.

Today is the day frog army. 🐸⚔️ Airdrop incoming, watch your wallets! Here’s what you need to know: Everything airdropped on sol. Solana Address: 2TV8tG8tfDMtChy4e5HGu3QBpH3oqXL8CZKCk2hMRSLv Official links to Solana bridge and Liquidity pool can be found on the WEPE website… pic.twitter.com/PCQQ1EqCX2 — Wall Street Pepe (@WEPEToken) October 14, 2025

Les montants correspondent exactement aux tokens brûlés sur Ethereum pendant cette période. Par exemple, lorsque ETH WEPE s’échangeait à 0,0005 dollar, l’achat d’un SOL WEPE à 0,001 dollar entraînait la combustion de deux tokens sur Ethereum.

Ces mêmes quantités brûlées, totalisant 5,2 milliards de tokens WEPE, arrivent directement dans les portefeuilles Solana des détenteurs. Aucune réclamation manuelle n’est nécessaire puisque tout a été tracé depuis le début. Le processus reste entièrement automatique.

Une gestion rigoureuse de l’offre

L’équipe WEPE couvre tout écart éventuel entre les tokens brûlés et distribués en puisant dans les réserves de trésorerie issues des rachats précédents. Toutes les combustions originales demeurent permanentes et vérifiables on-chain.

Cette approche maintient l’offre totale serrée sur les deux blockchains. Les premiers participants obtiennent ainsi une part proportionnelle plus importante au sein d’un écosystème optimisé.

Il s’agit d’une mise à niveau structurelle qui renforce les fondations de WEPE. L’armée des grenouilles gagne en levier alors que le projet poursuit sa croissance.

Les victoires communautaires de l’armée des grenouilles

Le passage sur Solana n’est pas la seule raison de célébrer pour l’armée des grenouilles. Depuis le premier jour, Wall Street Pepe défend sa communauté, ces mêmes détenteurs qui ont bâti la marque pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui.

L’un des résultats les plus remarquables de cet esprit communautaire reste la collection NFT de 5 000 pièces, créée entièrement par la communauté elle-même. La collection a généré 8,29 ETH en ventes secondaires. Elle continue de prendre de la valeur en servant à la fois de badge d’appartenance et de témoignage de la créativité du projet.

Au sein d’Alpha Chat, le groupe de trading privé de WEPE, les success stories s’accumulent. Les membres rapportent des rendements allant jusqu’à 1 000 % grâce aux configurations de marché proposées par l’équipe.

Les prochaines étapes du projet WEPE

Le dernier trimestre de 2025 débute avec une feuille de route encore plus ambitieuse. Le déploiement des Community Quests 2.0 se profile à l’horizon, élargissant la première édition qui récompensait les participants pour des actions communautaires simples.

Suivre WEPE sur ses réseaux sociaux permettait par exemple de remporter des prix variés, allant de récompenses crypto à des places de mint NFT gratuites. La prochaine vague apporte son lot de nouveautés excitantes.

Les opérations communautaires gamifiées arrivent prochainement. Des classements de trading mensuels verront également le jour. De nouvelles collaborations avec des influenceurs pousseront la marque WEPE plus profondément dans la culture crypto.

Comment sécuriser et suivre votre airdrop WEPE

Si vous avez participé à la phase d’expansion Solana, aucune action n’est requise de votre part. Vos tokens WEPE SOL bridgés apparaîtront automatiquement dans votre portefeuille Solana lors de l’airdrop.

Les détenteurs possédant à la fois des portefeuilles Solana et Ethereum peuvent facilement les consolider via Best Wallet, l’un des meilleurs wallets crypto disponibles. Cet outil permet de suivre tous vos actifs, y compris WEPE, depuis une seule interface intuitive.

Best Wallet est accessible dès maintenant sur Google Play et l’Apple App Store. Son interface simplifiée facilite la gestion multi-chaînes pour tous les utilisateurs.

Pour garantir votre sécurité, assurez-vous de recevoir le token WEPE Solana officiel. Son adresse de contrat vérifiée est la suivante : 2TV8tG8tfDMtChy4e5HGu3QBpH3oqXL8CZKCk2hMRSLv

Ne faites jamais confiance à des tokens provenant d’autres adresses. Les arnaques se multiplient dans l’écosystème des memecoins. La vigilance reste votre meilleur allié face aux tentatives de phishing.

Si vous découvrez Wall Street Pepe pour la première fois, rendez-vous sur le site officiel du projet pour en apprendre davantage. Rejoignez la communauté active sur X, Telegram, Instagram et Discord pour ne rien manquer des actualités.

