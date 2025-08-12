ZORA bondit de 55 %, vers 0,25 $ prochainement ?

Pour Résumer

ZORA se rapproche de son objectif de 0,25 $, attirant l'attention grâce à sa monétisation directe pour les créateurs de contenu.

Récemment intégré à la blockchain Base de Coinbase, ZORA bénéficie d’une dynamique haussière soutenue par une croissance des transactions.

Cependant, des préoccupations fondamentales, telles que la baisse de l’adoption des utilisateurs, pourraient influencer sa trajectoire, avec des analystes partagés entre une poursuite vers 0,25 $ ou une correction à 0,10 $.

ZORA pourrait atteindre 0,25 $ malgré des risques

ZORA se rapproche rapidement de son objectif de 0,25 $, ce qui la placerait parmi les cryptos à capitalisation supérieure au milliard de dollars.

La plateforme s’oppose aux géants comme Instagram, en offrant aux créateurs de contenu une monétisation directe via des jetons.

Chaque utilisateur reçoit un Creator Coin qui lui est propre, avec des frais de 1 % allant directement aux créateurs lors du trading.

Une intégration clé avec la blockchain Base de Coinbase

Récemment intégré à la blockchain Base de Coinbase, ZORA a élargi sa portée au sein des communautés crypto-natives.

Cette nouvelle alliance renforce ZORA en tant que plateforme Web3 leader pour monétiser l’attention et l’engagement des utilisateurs.

Les experts prévoient une poursuite de la dynamique haussière de ZORA, soutenue par une croissance des transactions et une adoption accrue.

on zora, all posts you make pair with your creator coin, and all creator coins pair with $zora. welcome to the new creator economy. pic.twitter.com/frJivw3IWI — $zora (@zora) July 21, 2025

Analyse technique suggère une consolidation avant la hausse

Le jeton ZORA pourrait encore gagner 20 à 30 % selon l’analyse technique, avec un objectif vers 0,15 $. Actuellement, le graphique montre une tendance haussière, mais le RSI à 72 signale des conditions de surachat.

De plus, une consolidation à 0,1340 $ pourrait préparer la prochaine poussée vers des résistances à 0,16 $ à 0,168 $.

Les préoccupations fondamentales pèsent sur la performance de ZORA

Malgré son ascension rapide, ZORA fait face à des inquiétudes croissantes concernant l’adoption et l’engagement des utilisateurs.

La création de nouveaux portefeuilles a chuté de manière significative, ce qui indique une baisse de la fidélisation des utilisateurs.

Si la tendance continue, ZORA pourrait revoir ses supports à 0,10 $ ou potentiellement descendre à 0,0880 $ en cas de retournement du marché.

ZORA entre dans un territoire inconnu

ZORA continue de croître, mais les fondamentaux et la dynamique du marché pourraient influencer son avenir à court terme.

Les analystes restent partagés entre une trajectoire haussière vers 0,25 $ et une possible correction vers 0,10 $.

Les investisseurs doivent surveiller de près les mouvements des utilisateurs et les signes de consolidation pour prendre leurs décisions.

