Donald Trump prêt à révolutionner la retraite avec les cryptomonnaies

Trump voudrait signer un décret permettant aux plans de retraite américains 401(k) d’investir dans des actifs alternatifs. Ces actifs ne sont ni des actions ni des obligations, telles que les cryptomonnaies.

En fait, ce décret pourrait être signé dès cette semaine.Si ce décret est adopté, les agences fédérales à Washington seront chargées d’identifier et de supprimer les obstacles réglementaires.

De ce fait, cela pourrait empêcher les plans 401(k) gérés par des professionnels d’offrir des actifs non traditionnels.

La dernière initiative politique de Trump souligne ses efforts pour intégrer la crypto dans le système financier traditionnel. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le CLARITY Act, un projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies. Ensuite, au tour du GENIUS Act, qui réglementera les stablecoins.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump is preparing to open the $9 trillion US retirement market to Bitcoin & crypto investments — Financial Times pic.twitter.com/Omabfe7UjW

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 17, 2025