LIVE – Ethereum, Bitcoin, XRP, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 12 août 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Bitcoin dépasse les 122 000 $ et attire 265 M $ d’entrées institutionnelles.
- Ethereum signe un plus haut depuis 2022 avec 268 M $ de nouveaux flux.
- Bitcoin Hyper et Pi Network animent la scène spéculative estivale.
Le Bitcoin a dépassé les 122 000 $ le 11 août, se rapprochant dangereusement de son record historique (~123 000 $), et ceci grâce à un ordre exécutif US autorisant les 401(k) à investir en crypto, un signal clair de confiance institutionnelle.
Cela a immédiatement généré 265 M d’entrées dans des produits BTC sur une semaine, démontrant que le marché ne plaisante plus avec la révolution numérique.
Parallèlement, Ethereum est monté à environ 4 350 $, son plus haut niveau depuis début 2022, et a drainé 268 M $ de nouveaux flux, signe d’une adoption robuste. Ce calme n’est qu’apparent, car la tendance haussière reste solide.
Pour autant, XRP s’est distingué par une progression modeste de +0,7 % en 24 h, mais reste sous la zone critique des 3,65 $, ce qui donne une ambiance prudente malgré quelques signaux positifs.
Du côté des altcoins ultra‑speculatifs, Bitcoin Hyper en mode presale accumule déjà entre 8 et 8,5 M $, avec des projections de gains x10 à x100 grâce à des APY vertigineux, un vrai feu d’artifice pour les amateurs d’adrénaline graphique.
Enfin, Pi Network a rebondi de près de +10 % en 24 h, revenant au‑dessus de 0,40 $, motivé par des achats importants et une baisse des réserves en dépôt. Cependant, le listing sur Binance est repoussé, car le projet souffre de centralisation, de lente progression du mainnet et d’un manque de conformité solide, ce qui refroidit les plus grandes plateformes.
