LIVE – Ethereum, Bitcoin, XRP, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 12 août 2025

Pour Résumer

Bitcoin dépasse les 122 000 $ et attire 265 M $ d’entrées institutionnelles.

Ethereum signe un plus haut depuis 2022 avec 268 M $ de nouveaux flux.

Bitcoin Hyper et Pi Network animent la scène spéculative estivale.

Le Bitcoin a dépassé les 122 000 $ le 11 août, se rapprochant dangereusement de son record historique (~123 000 $), et ceci grâce à un ordre exécutif US autorisant les 401(k) à investir en crypto, un signal clair de confiance institutionnelle.

Cela a immédiatement généré 265 M d’entrées dans des produits BTC sur une semaine, démontrant que le marché ne plaisante plus avec la révolution numérique.

Parallèlement, Ethereum est monté à environ 4 350 $, son plus haut niveau depuis début 2022, et a drainé 268 M $ de nouveaux flux, signe d’une adoption robuste. Ce calme n’est qu’apparent, car la tendance haussière reste solide.

Pour autant, XRP s’est distingué par une progression modeste de +0,7 % en 24 h, mais reste sous la zone critique des 3,65 $, ce qui donne une ambiance prudente malgré quelques signaux positifs.

Du côté des altcoins ultra‑speculatifs, Bitcoin Hyper en mode presale accumule déjà entre 8 et 8,5 M $, avec des projections de gains x10 à x100 grâce à des APY vertigineux, un vrai feu d’artifice pour les amateurs d’adrénaline graphique.

Enfin, Pi Network a rebondi de près de +10 % en 24 h, revenant au‑dessus de 0,40 $, motivé par des achats importants et une baisse des réserves en dépôt. Cependant, le listing sur Binance est repoussé, car le projet souffre de centralisation, de lente progression du mainnet et d’un manque de conformité solide, ce qui refroidit les plus grandes plateformes.

