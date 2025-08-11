Suspens judiciaire : refus de caution dans une fraude crypto de 228 millions

Pour Résumer

Impact économique majeur

La fraude de Sharma a touché plus de 80 000 victimes. Ce fut le cas principalement dans l’Himachal Pradesh et ses États voisins. Alors, la haute cour a souligné la gravité de l’infraction, mettant en lumière ses répercussions économiques et sociales.

Le juge Sushil Kukreja a déclaré que M. Sharma faisait partie des responsables clés de cette fraude. D’ailleurs, il est étroitement lié au principal accusé, Subhash Sharma. Il a quitté l’Inde, abandonnant ses associés face aux poursuites judiciaires.

Le rejet de sa libération sous caution souligne la gravité des crimes économiques, notamment dans une fraude de cette ampleur.

Dans sa décision, la cour a énoncé que les infractions économiques doivent être prises au sérieux. De plus, elle a rappelé que l’article 21 de la Constitution indienne garantit un procès rapide. Néanmoins, ce droit ne justifie pas la libération d’un suspect impliqué dans des crimes conséquents.

Fraude Voscrow : manipulation, pyramide et investissements fictifs

La fraude a commencé en 2018, mais n’a été exposée qu’en 2023, après le dépôt d’une plainte par un investisseur. La plateforme, Voscrow, promettait de doubler les investissements en monnaie virtuelle. Ainsi, cela a attiré des milliers d’investisseurs.

Selon l’enquête, les suspects ont manipulé les prix des cryptomonnaies. Par la suite, ils ont recruté de nouveaux investisseurs par un système pyramidal. L’ampleur de l’escroquerie a entraîné une arnaque de plus de 1 000 policiers locaux.

Les victimes ont cru aux promesses de rendements élevés sur des plateformes comme Voscrow et Hypenext. Ces sites ont attiré des investisseurs naïfs en promettant des profits exceptionnels.

Les cryptomonnaies frauduleuses ont été utilisées pour financer des sociétés écrans. De plus, ils ont aussi servi à acheter des biens immobiliers et des articles de luxe.

Les fonds de la fraude ont été transférés vers les États voisins, Punjab et Haryana. Ils ont ensuite financé des propriétés et des véhicules de luxe.

Justice et responsabilité renforcées

L’enquête révèle l’organisation sophistiquée de l’escroquerie, utilisant des investissements en crypto-monnaie pour générer des profits illégaux. Cette fraude bien structurée a manipulé des fonds numériques pour maximiser les gains criminels.

La décision du tribunal souligne l’importance de la justice face aux crimes économiques, surtout dans le secteur crypto. Cette décision envoie un message clair sur la responsabilité dans l’univers de la cryptomonnaie en croissance.

