World Liberty Financial : une extraction de valeur qui inquiète les détenteurs de WLFI

Le projet World Liberty Financial est accusé par des experts de favoriser systématiquement ses dirigeants au détriment des petits porteurs.

La structure du protocole réserve l'essentiel des revenus à la famille Trump, tandis que les détenteurs de WLFI voient leurs droits de vote limités par des blocages techniques.

Cette situation soulève des doutes sérieux sur l'intégrité de la gouvernance du jeton.

Un système de gouvernance sous influence et des votes contestés

L’alerte a été lancée suite à l’adoption forcée de la proposition « USD1 growth », un texte qui semblait pourtant technique et sans risque au premier abord. Selon les analyses on-chain, le vote aurait été manipulé par des portefeuilles étroitement liés à l’équipe fondatrice et à leurs partenaires stratégiques pour obtenir le quorum nécessaire.

Pendant que les adresses proches du pouvoir poussaient pour valider leurs propres orientations, la base des investisseurs se retrouvait impuissante, incapable d’utiliser ses tokens bloqués. Cette asymétrie de pouvoir flagrante transforme ce qui devait être une organisation autonome décentralisée en un outil au service d’une élite financière fermée.

De plus, l’équipe dirigeante semble privilégier des votes techniques complexes plutôt que d’aborder la question cruciale du déverrouillage des jetons WLFI pour le public. Ce refus de libérer la liquidité emprisonne les capitaux des utilisateurs tout en permettant aux initiés de conserver un contrôle absolu sur les revenus générés.

Une répartition des revenus qui favorise outrageusement les initiés

Haven’t seen anyone else talk about this yet, so I wanted to bring up an alarming governance vote by World Liberty Fi this month that appears to be the start of a slow extraction of value from WLFI holders by the team: What you see above appears to be a rigged vote, where the… pic.twitter.com/CGsj7vVUUk — DeFi^2 (@DefiSquared) January 20, 2026

Le fonctionnement interne de World Liberty Financial révèle une structure de profit qui laisse peu de place au partage avec la communauté des détenteurs. Le « Gold Paper » du projet stipule noir sur blanc que 75 % des revenus générés par le protocole sont directement reversés à la famille Trump, les 25 % restants allant à la famille Witkoff.

Cette concentration des richesses au sommet crée une incitation perverse où l’équipe n’a aucun intérêt financier immédiat à valoriser le jeton WLFI sur le marché secondaire. Les détenteurs se retrouvent ainsi avec un actif qui ne donne droit à aucun dividende réel, servant uniquement de faire-valoir pour une plateforme de prêt hautement centralisée.

Le stablecoin USD1 est au cœur de cette stratégie de rente, générant des intérêts massifs grâce aux investissements dans des bons du Trésor américain. Cette manne financière colossale profite exclusivement aux fondateurs, tandis que les investisseurs de la vente publique assument l’intégralité du risque lié à la volatilité du marché.

L’image d’un projet DeFi transformé en empire familial

Derrière les promesses d’inclusion financière et d’innovation technologique, World Liberty Financial ressemble de plus en plus à un montage patrimonial traditionnel déguisé en blockchain. L’utilisation systématique de mécanismes de blocage empêche toute contestation réelle et verrouille la gouvernance dans un cercle restreint d’intérêts privés.

Les critiques s’intensifient face à ce que certains experts qualifient désormais de « slow rug » ou d’extraction lente de valeur, où l’intérêt des dirigeants prime. La crédibilité de la DeFi est ainsi mise à l’épreuve par ce mélange des genres entre ambition politique et opportunisme financier non réglementé.

L’avenir du protocole dépendra de sa capacité à redonner du pouvoir aux utilisateurs et à instaurer une transparence totale sur les flux de trésorerie. Sans un changement radical de cap, le WLFI risque de rester le symbole d’une promesse de liberté détournée au profit d’une minorité privilégiée.

La décentralisation est-elle compatible avec des structures de pouvoir aussi ancrées dans la finance traditionnelle et familiale ? Le sort des détenteurs de WLFI nous donnera bientôt une réponse définitive sur la viabilité de ce modèle hybride.

