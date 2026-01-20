Peter Schiff alerte sur un effondrement imminent du Bitcoin face à la montée de l’argent

Pour Résumer

L'économiste Peter Schiff prédit un effondrement majeur du Bitcoin, estimant que la montée actuelle du prix de l'argent signale une désertion des actifs numériques.

Il soutient que les investisseurs reviennent vers les métaux précieux tangibles, délaissant la spéculation crypto pour des valeurs refuges historiques et industrielles.

Cette mise en garde souligne la tension croissante entre les partisans de l'or traditionnel et les défenseurs de l'or numérique dans un marché volatil.

La corrélation inverse entre les métaux précieux et les actifs numériques

L’argument central de Schiff repose sur une lecture critique de la psychologie des marchés financiers face à l’inflation persistante et aux tensions géopolitiques mondiales. Alors que le Bitcoin est souvent présenté par ses partisans comme de l’or numérique, l’économiste insiste sur le fait que la montée en puissance de l’argent métal démontre un retour aux fondamentaux industriels et monétaires traditionnels.

Il suggère que l’euphorie entourant les ETF crypto s’essouffle, laissant place à une réalité économique où la valeur intrinsèque des métaux redevient la priorité des grands fonds. Pour Schiff, l’argent ne se contente pas de grimper ; il aspire la liquidité qui alimentait jusqu’ici la spéculation sur les cryptomonnaies.

Cette théorie s’appuie sur l’idée que Bitcoin ne possède aucune utilité concrète en dehors de son réseau, contrairement à l’argent qui est essentiel dans de nombreuses technologies de pointe et énergies renouvelables. L’expert prédit qu’une inversion de tendance sur les métaux ne serait pas une simple correction, mais le déclencheur d’un effondrement catastrophique pour les actifs virtuels non garantis.

Les investisseurs sont donc invités, selon ses termes, à se préparer à une sortie massive des capitaux vers des actifs plus stables. Bien que ses prédictions passées n’aient pas toujours été suivies d’effet, son influence reste suffisamment forte pour générer des vagues de questionnements chez les gestionnaires de patrimoine.

Vers un krach majeur ou une simple correction de marché ?

L’hostilité légendaire de Schiff envers la blockchain ne doit pas masquer les indicateurs techniques qu’il met en lumière, notamment le volume croissant des transactions sur les marchés des commodités. Il prévient que si l’argent continue sa trajectoire ascendante, le coût d’opportunité de détenir du Bitcoin deviendra insupportable pour les acteurs cherchant une protection contre la dévaluation monétaire.

La mise en garde est claire : ne pas tenir compte de la force actuelle de l’argent reviendrait à ignorer le baromètre de la santé financière globale. Schiff exhorte ses abonnés à ne pas se laisser aveugler par les promesses de décentralisation alors que la « vieille économie » montre des signes de résilience exceptionnels.

Toutefois, de nombreux analystes crypto rétorquent que le bitcoin a survécu à de multiples cycles de critiques similaires et que sa corrélation avec l’or s’est parfois renforcée au lieu de s’inverser. La confrontation entre la vision « Gold Bug » de Schiff et la thèse du « Digital Gold » atteint ici un point de rupture stratégique pour l’année 2026. L’issue de ce duel entre le métal et le code déterminera probablement la direction des portefeuilles pour la décennie à venir. Que l’on soit en accord ou non avec ses conclusions, le débat soulevé par Schiff force à une réflexion profonde sur la nature réelle de la réserve de valeur à l’ère du tout numérique.

