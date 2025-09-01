XRP bull run imminent – baleines accumulent 340 M tokens, hausse attendue

Pour Résumer

XRP bénéficie d’un regain d’intérêt institutionnel et d’achats massifs par les baleines, renforçant la confiance sur le marché.

Les contrats à terme et les acquisitions par les entreprises confirment l’adoption institutionnelle et un potentiel haussier imminent.

Avec un support technique solide à 2,76 $ et le développement des ETF spot, XRP pourrait reprendre rapidement vers 3 $.

Accumulation massive par les baleines

Récemment, des baleines détenant entre 10 et 100 millions de XRP ont acquis 340 millions de tokens. Désormais, ces personnes détiennent environ 7,84 milliards de XRP, consolidant leur position dominante sur le marché.

Cette accumulation traduit une confiance accrue dans le potentiel macroéconomique de XRP à moyen et long terme.

Activité record sur les contrats à terme

Les contrats à terme XRP ont franchi la barre du milliard de dollars en intérêt ouvert en seulement trois mois. Cette croissance rapide illustre l’intérêt institutionnel croissant pour XRP et renforce la liquidité sur le marché.

Le volume élevé des futures confirme que les investisseurs professionnels parient sur un prochain rallye significatif.

Adoption institutionnelle croissante

Plusieurs entreprises, dont des géants japonais du jeu et des sociétés de données, ont annoncé des acquisitions importantes de XRP. Par exemple, certaines ont investi des dizaines de millions de dollars dans XRP pour leur gestion de trésorerie.

Ces mouvements confirment la tendance à l’adoption institutionnelle et renforcent la légitimité du token.

Les nouvelles perspectives pour les ETF spot

Le marché des ETF spot XRP prend de l’ampleur, avec plusieurs fonds déposant des demandes auprès des régulateurs. Ces instruments financiers pourraient offrir aux investisseurs particuliers des moyens simples d’accéder à XRP.

La demande pour ces ETF reflète l’optimisme croissant des investisseurs face au futur haussier du token.

Les perspectives techniques actuelles

XRP évolue autour de 2,73 $, avec un support crucial à 2,76 $ à surveiller attentivement. Si ce support tient, une reprise vers 3 $ est probable dans les prochaines semaines.

En revanche, une chute sous 2,38 $ pourrait déclencher une correction plus profonde et prolonger la consolidation.

Résumé clé et conclusions

Enabling a new era of efficiency for onchain finance.$RLUSD is a crucial piece of @Aave's Horizon platform, allowing tokenized products to be used as collateral and flow more efficiently across markets. https://t.co/KC0D8Wi4zp — Ripple (@Ripple) August 27, 2025

XRP bénéficie d’une conjonction favorable entre accumulation par les baleines, adoption institutionnelle et potentiel haussier. Les investisseurs doivent rester vigilants, surveiller les supports clés et anticiper les mouvements à court terme.

Baleines ont accumulé 340 M XRP, consolidant la confiance sur le marché ;

; Intérêt institutionnel croissant, avec acquisitions et futures records ;

; Support technique à 2,76 $, potentiel haussier imminent vers 3 $ ;

vers 3 $ ; ETF spot XRP en développement, renforçant l’accès aux investisseurs particuliers.

Malgré la volatilité, le contexte actuel favorise une reprise solide et soutenue pour XRP dans les prochaines semaines.

