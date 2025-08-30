Pour Résumer

Le responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered affirme qu’Ethereum peut encore grimper.

L’Ether vers son objectif de fin d’année à $7 500.

Le responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered affirme qu’Ethereum peut encore grimper, malgré ses récentes fluctuations. Geoffrey Kendrick observe une demande institutionnelle en hausse et une liquidité en baisse sur les plateformes d’échange, ce qui réduit l’offre et pourrait propulser l’Ether vers son objectif de fin d’année à 7 500 $.

Demande institutionnelle en hausse

Des rapports révèlent que des sociétés de trésorerie spécialisées en actifs numériques ont acquis environ 2,5 % de l’ETH en circulation depuis juin. Les ETF spot sur l’ETH ont ajouté près de 5 % sur la même période.

Au total, environ 7,5 % de l’offre a été absorbée par les trésoreries d’entreprise et les ETF depuis juin, un changement significatif en peu de temps. Geoffrey Kendrick prévoit que ces entités pourraient détenir jusqu’à 10 % de l’ETH en circulation, ce qui soutient sa vision haussière.

Les trackers de solde d’échange signalent un retrait massif de jetons des plateformes. En une seule journée, plus de 74 000 ETH — soit environ 340 millions de dollars au cours actuel — ont quitté les exchanges, principalement Binance.

Cependant ces sorties indiquent souvent une pression vendeuse réduite à court terme. L’ETH a chuté d’environ 5 % mardi, avant de rebondir. Selon CoinMarketCap, il s’échange autour de 4 618 $, avec une hausse de 4,6 % sur 24h et 10 % sur la semaine.

Niveaux de résistance à surveiller

Les traders surveillent les barrières techniques autour de 4 600 $. En outre, un franchissement clair pourrait ouvrir la voie à 4 700 $, puis 4 800 $ avant de retester le précédent sommet.

L’actif a brièvement atteint son record historique de 4 950 $ le 24 août. La prévision de Kendrick à 7 500 $ d’ici fin d’année implique une hausse d’environ 60 %, à condition que les flux restent solides et que le contexte macroéconomique reste stable.

Des rapports citent des entreprises comme SharpLink Gaming et Bitmine Immersion, valorisées en fonction de leur exposition à l’ETH. Kendrick les compare à la stratégie de MicroStrategy avec le Bitcoin, et estime que certaines sont sous-évaluées par rapport à leur valeur réelle.

Par ailleurs SharpLink a annoncé un programme de rachat d’actions qui s’activerait si sa valeur nette par action descendait sous 1,0, une mesure qui pourrait établir un plancher de prix pour le titre.

Goldman Sachs achète Ethereum

Les derniers dépôts 13F révèlent un fort regain d’intérêt institutionnel pour Ethereum, avec Goldman Sachs en tête des détenteurs d’ETF Ethereum. Par ailleurs la banque d’investissement a engagé 721 millions de dollars dans des ETF Ethereum.

L’implication de Goldman Sachs confirme la montée d’Ethereum dans la finance traditionnelle. Ces positions découlent probablement des récentes approbations d’ETF spot Ethereum aux États-Unis, qui ont ouvert la voie à une exposition réglementée à la deuxième plus grande cryptomonnaie.

En outre Goldman Sachs ne parie pas seul sur Ethereum. Jane Street, firme mondiale spécialisée dans le market making, détient 190 millions de dollars en ETF Ethereum. De son côté, Millennium Management, hedge fund de premier plan, a alloué 186 millions de dollars à l’exposition Ethereum.

🚨 NEW: Goldman Sachs leads institutional Ethereum ETF holdings with $721M exposure, followed by Jane Street at $190M and Millennium at $186M according to 13F filings. pic.twitter.com/69E8py9aZg — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 28, 2025



Le verdict des 13F est tombé, et il est sans appel. Les pontes de Wall Street ont finalement jeté leur dévolu sur l’Ethereum. Leurs derniers mouvements ne laissent plus de place au doute : ce n’est plus de la simple curiosité, c’est carrément une stratégie d’investissement assumée.

Et ça change tout pour le marché. Quand les grands noms se mettent à accumuler les ETF Ethereum, ils ne font pas que signer des chèques. En effet, ils donnent du crédit à tout l’écosystème.

Cette lame de fond institutionnelle, si elle se confirme, pourrait ancrer le prix de l’ETH dans une zone plus stable. Surtout, elle agit comme un puissant accélérateur pour l’adoption de la blockchain en général. La phase de test est bel et bien terminée. Leur engagement nous parle bien plus fort que tous les discours.

Source : Tradingview

