XRP vers $15–$33 ? Ce cycle technique pourrait tout bouleverser

Pour Résumer

Le XRP forme un canal ascendant récurrent qui a déjà permis deux cassures haussières historiques.

Les analystes prévoient des cibles entre 15$ et 33$ basées sur les niveaux d'extension de Fibonacci.

Le XRP reproduit actuellement le schéma de 2017 en se consolidant sous ses plus hauts historiques.

Le modèle technique récurrent du XRP

L’analyste crypto EGRAG CRYPTO révèle un schéma fascinant dans l’évolution du XRP. Le token forme régulièrement un canal ascendant en fin de cycle haussier.

Cette structure technique a historiquement servi de zone d’accumulation avant des hausses spectaculaires.

Contrairement aux canaux ascendants traditionnels qui se soldent souvent par des corrections, le XRP a déjà cassé à la hausse deux fois à partir de cette configuration.

L’analyste mise sur une troisième réussite, avec un point pivot potentiel fixé au 27 novembre 2025.

La bande de soutien du marché haussier (BMSB) demeure l’élément central de ces perspectives optimistes. Même lors d’événements difficiles comme le procès SEC de décembre 2020, le XRP a su retrouver ce niveau critique.

Des précédents historiques encourageants

L’histoire récente du XRP offre des exemples probants de ces configurations gagnantes. En 2017, une cassure similaire avait propulsé le token de plus de 350 % après un bref test de son seuil de fluctuation.

L’année 2021 confirme cette tendance avec un gain de plus de 110 % lors d’un mouvement comparable. Ces précédents alimentent l’optimisme des analystes techniques qui voient dans les niveaux d’extension de Fibonacci actuels des cibles réalistes à 15 $ et 33 $.

Cette récurrence de patterns techniques suggère une maturité du marché XRP. Les investisseurs institutionnels semblent désormais familiers avec ces cycles, créant une prévisibilité relative dans les mouvements de prix.

Une consolidation stratégique sous les sommets

L’analyste Galaxy établit un parallèle frappant avec la tendance de 2017. À cette époque, le XRP s’était consolidé juste sous son plus haut historique avant de le dépasser magistralement.

Aujourd’hui, une situation similaire se dessine avec le XRP évoluant sous la zone critique 3,27 $–3,65 $. Cela correspond au précédent record historique et constitue désormais une résistance technique majeure.

La cassure de la ligne de tendance baissière à long terme reproduit fidèlement le schéma de 2017.

L’analyste Ali Martinez identifie le niveau de support à 2,71 $ comme crucial pour la suite des événements. Ce seuil a été testé à plusieurs reprises ces dernières semaines, démontrant la solidité de cette base technique.

Les acheteurs se positionnent systématiquement sur cette zone, créant un plancher solide pour les futures hausses. Si ce support tient, les prochaines résistances se situent à 3,00 $ et 3,20 $.

Une extension vers 3,60 $ reste envisageable si la dynamique haussière se renforce. Cependant, une perte du niveau 2,71 $ remettrait en cause cette configuration optimiste à court terme.

Réactions de la communauté crypto

Les traders prudents rappellent que les projections techniques restent hypothétiques. Le marché crypto demeure volatile et les facteurs externes peuvent bouleverser ces scenarios optimistes.

Les institutions financières observent également ces développements avec intérêt. Une validation de ces objectifs techniques pourrait attirer de nouveaux capitaux institutionnels vers l’écosystème XRP.

La présente analyse technique du XRP dessine un scénario particulièrement ambitieux pour 2025. Les objectifs de 15 $ à 33 $ s’appuient sur des patterns historiques solides et des niveaux techniques stratégiques.

Néanmoins, la réalisation de ces projections dépendra de multiples facteurs. Le maintien du support à 2,71 $ constitue le premier test crucial de cette configuration haussière.

Les investisseurs devront également surveiller l’évolution réglementaire et l’adoption institutionnelle du XRP.

À lire aussi :