De ADA koers trekt weer aandacht. De crypto steeg vandaag met 3,72% naar $0,6818 en de market cap staat nu op $24,44 miljard. Het handelsvolume schoot zelfs met 113,8% omhoog naar bijna $950 miljoen. Volgens crypto expert Ali Martinez moet Cardano boven $0,63 blijven om een sprong naar $0,85 te maken. Als dat lukt, ligt volgens hem zelfs $1,70 in 2025 binnen bereik.

$0,63 bepaalt het volgende hoofdstuk

Martinez ziet in de grafiek een symmetrische driehoek, een patroon dat vaak voorafgaat aan een stevige uitbraak. Zolang ADA boven $0,63 blijft, kan het de opwaartse trend voortzetten. Die zone is de grens tussen hoop en twijfel.

Cardano $ADA must hold $0.63 to rebound toward $0.85 and set up a bullish breakout to $1.70. pic.twitter.com/MTFL7rJIAy — Ali (@ali_charts) October 25, 2025

Als de koers door $0,70 breekt, ligt de weg open naar $0,85. Dat niveau geldt als eerste grote weerstand. Wordt die grens overtuigend gepasseerd, dan kan de volgende stop $1,70 zijn. Dit is het prijsdoel dat Martinez noemt in zijn analyse op X. Lees ook ons artikel over ChatGPT die de BTC koers voorspelt voor 1 november.

Waarom stijgt Cardano nu weer?

Het herstel van ADA komt niet zomaar. Het sentiment rond altcoins is de laatste dagen duidelijk verbeterd. Daarbovenop kwam het nieuws dat Cardano is toegevoegd aan Grayscale’s Digital Large Cap Fund ETF, dat nu op de New York Stock Exchange wordt verhandeld.

Dat is belangrijk. Want via zo’n ETF krijgen ook institutionele beleggers direct toegang tot ADA. Meer vraag betekent vaak meer stabiliteit en dat geeft vertrouwen. Volgens handelaren kan deze stap de liquiditeit vergroten en Cardano steviger positioneren in de markt.

Technische signalen ADA koers wijzen op kracht

De ADA koers beweegt momenteel in een interessant spanningsveld. De RSI zit rond de 63 in de bullish zone, wat ruimte laat voor een nieuwe push omhoog. De Bollinger Bands worden smaller, wat meestal duidt op een naderende grote beweging.

Zolang ADA standhoudt boven $0,63, is de kans groot dat de volgende fase opwaarts is. Zakt de koers daaronder, dan kan er een correctie volgen richting $0,52. Voorlopig blijven de kopers echter stevig in controle. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins voor deze altseason.

Cardano groeit ook buiten de grafiek

Niet alleen de koers beweegt. Het Cardano netwerk zelf blijft groeien. Het aantal DeFi projecten en smart contracts neemt gestaag toe en ook de on-chain activiteit laat een stijgende lijn zien.

Ontwikkelaars blijven actief bouwen en uitbreiden. Die constante ontwikkeling zorgt ervoor dat Cardano aantrekkelijk blijft voor beleggers die niet alleen op korte termijn winst zoeken, maar geloven in de technologie erachter.

Hoeveel kan Cardano waard worden?

Veel crypto experts zien Cardano als een van de kanshebbers voor de volgende altseason. De crypto heeft een sterke community, een technisch solide basis en een ecosysteem dat nog groeit.

De crypto verwachting voor 2025 varieert, maar de meeste analisten rekenen op een koers tussen $1,50 en $1,70, zolang het marktsentiment positief blijft. Een doorbraak boven $0,85 zou dat scenario kunnen versnellen en nieuw vertrouwen brengen bij investeerders die de vorige bullrun hebben gemist.

Cruciale week voor ADA koers

De Cardano koers beweegt op een kantelpunt. Blijft de koers boven $0,63, dan kan ADA deze week richting $0,85 stijgen en op langere termijn zelfs $1,70 aantikken.

Met de stijgende handelsvolumes, de opname in Grayscale’s ETF en het toenemende vertrouwen in altcoins lijkt Cardano klaar voor een nieuw hoofdstuk. De komende dagen worden beslissend voor wie wil weten of dit het moment is waarop ADA echt weer gas geeft.

