De Bitcoin koers staat op een cruciaal punt terwijl oktober ten einde loopt. Waar veel traders hoopten op een Uptober rally, lijkt kunstmatige intelligentie juist een korte afkoeling te voorspellen. Volgens een analyse van ChatGPT zal Bitcoin op 1 november 2025 rond de $109.700 noteren. De markt kan dus blijven consolideren voordat een nieuwe impuls volgt. Wat gaat Bitcoin doen richting het einde van 2025?

Consolidatie rond $110.000 volgens AI

Op dit moment handelt Bitcoin rond de $109.000, met een weekdaling van ruim 4%. De AI-analyse stelt dat, ondanks sterke institutionele vraag, de instroom in Bitcoin ETF’s begint af te zwakken. Sinds begin 2025 stroomde er circa $6 miljard aan kapitaal in deze fondsen, maar dat tempo lijkt nu te vertragen. Daardoor neemt de opwaartse druk af, wat kan leiden tot meer winstnemingen en een fase van een zijwaarts bewegende koers.

ChatGPT plaatst de kans op een stijging richting $113.000 – $118.000 op 25%, terwijl een daling richting $98.000 – $103.000 slechts 15% is. Het meest realistische scenario blijft vrij neutraal, met een BTC koers tussen $106.000 en $112.000.

De technische indicatoren ondersteunen het beeld van consolidatie. De Relative Strength Index (RSI) noteert rond de 55, wat duidt op een gezonde, maar niet oververhitte markt. De 20-daagse MA bevindt zich bij $106.000, terwijl de 50-daagse MA rond $99.000 ligt. Beide gemiddelden blijven stijgen, wat wijst op een aanhoudende opwaartse trend, ondanks tijdelijke correcties.

Volgens de AI kan de Bitcoin koers echter eerst nog een hertest van de 20-daagse MA maken voordat de volgende beweging omhoog inzet. Bovendien signaleert ChatGPT een verhoogde leverage op de derivaten markt, wat bij oververhitting tot een kortstondige daling van 3% tot 6% kan leiden.

Zwakke dollar blijft BTC steunen

Macro-economisch blijft de situatie in het voordeel van Bitcoin. De zwakke dollar, afkoelende inflatie en de positieve correlatie met goud ondersteunen de vraag naar BTC als hedge tegen monetaire onzekerheid. Toch schuilt het grootste risico in het monetaire beleid van de Federal Reserve. Mocht de Fed onverwacht een strakker beleid aankondigen, dan kan het marktsentiment snel omslaan.

Prediction: Bitcoin will flip gold. I don’t know exactly when. Might take some time, but it will happen. Save the tweet. pic.twitter.com/bR4Bq0JeVE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 20, 2025

Volgens analisten van Finbold blijft de huidige omgeving echter gunstig zolang renteverlagingen in zicht blijven. Institutionele instroom in ETF’s vertraagt weliswaar, maar dat betekent volgens hen vooral een gezonde pauze in een verder structureel bullish trend.

Hoe betrouwbaar is een AI-voorspelling?

Hoewel de voorspelling van ChatGPT nauwkeurige data-analyse combineert met marktmodellen, waarschuwen experts dat AI-voorspellingen geen vervanging zijn voor menselijke analyse. Kunstmatige intelligentie kan trends en correlaties herkennen, maar houdt onvoldoende rekening met onvoorziene macrofactoren of emotioneel marktsentiment, die juist bij crypto cruciaal zijn.

AI Will Want Bitcoin pic.twitter.com/5BRLHazAWD — Michael Saylor (@saylor) October 22, 2025

Toch wordt de rol van AI in financiële analyse steeds groter. Steeds meer traders en analisten gebruiken modellen zoals ChatGPT als ondersteunend hulpmiddel om markttrends en risico’s in kaart te brengen. In het geval van Bitcoin geeft de analyse een waardevolle conclusie: de markt lijkt voorlopig in balans tussen consolidatie en herstel.

Einde oktober bepaalt het momentum

Met de Bitcoin koers tussen $109.000 – $110.000 en een technische structuur die stabiliteit toont, lijkt de kans op een grote breakout voor 1 november beperkt. Als het sentiment rond macrodata of ETF-instroom de komende weken verbetert, kan een rally richting $115.000 alsnog volgen.

Voorlopig wijst alles echter op een rustig einde van oktober, waarbij traders zich voorbereiden op een mogelijk sterk laatste kwartaal. Zoals ChatGPT het samenvat: “De markt is niet uitgeput, het ademt even uit voordat de volgende stap wordt gezet.”

