Volgens David Bailey, adviseur van Donald Trump op het gebied van digitale valuta, blijft een nieuwe bearmarket in Bitcoin nog jaren uit. In een interview benadrukte hij dat de instroom van institutionele partijen en de toenemende adoptie van crypto wereldwijd een stevig fundament hebben gelegd.

There’s not going to be another Bitcoin bear market for several years. Every Sovereign, Bank, Insurer, Corporate, Pension, and more will own Bitcoin. The process has already begun in earnest, yet we haven’t even captured 0.01% of the TAM. We’re going so much higher. Dream big — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) August 23, 2025

Deze combinatie zou volgens hem de kans op een langdurige neerwaartse cyclus aanzienlijk verkleinen.

Instituten versterken de markt

De afgelopen jaren is de rol van institutionele beleggers sterk gegroeid. Grote vermogensbeheerders en banken hebben Bitcoin inmiddels opgenomen in hun producten of balansen. Bailey stelt dat dit de markt een nieuw karakter geeft.

Waar Bitcoin in eerdere cycli vaak afhankelijk was van particuliere handelaren, is er nu een brede laag van kapitaal die de koers ondersteunt.

Deze ontwikkeling zorgt voor meer stabiliteit en vermindert de kans op extreme prijsdalingen. Institutionele partijen kijken vaak naar lange termijnposities, wat de markt minder gevoelig maakt voor plotselinge verkoop golven. Daarmee verandert de dynamiek van Bitcoin ten opzichte van eerdere jaren.

Veranderend marktsentiment

Naast institutionele adoptie wijst Bailey ook op het sentiment onder particuliere investeerders. De bekendheid van Bitcoin is sterk toegenomen en steeds meer mensen zien het als een legitieme vorm van digitaal bezit. Dit vergroot de kans dat nieuwe instroom de vraag hoog houdt, zelfs wanneer de markt volatiel is.

Volgens Bailey is deze brede belangstelling een teken dat Bitcoin zich heeft ontwikkeld van speculatief instrument naar een serieuze beleggingscategorie. Het feit dat er wereldwijd meer infrastructuur beschikbaar is, van betaal apps tot bewaaroplossingen, maakt de toegang bovendien laagdrempeliger.

Politieke invloed

Het standpunt van Bailey wordt verder gekleurd door zijn rol als adviseur van Donald Trump. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen komt crypto steeds vaker ter sprake.

Voorstanders zien digitale valuta als een middel om innovatie en economische groei te stimuleren. Tegenstanders wijzen juist op risico’s en pleiten voor striktere regelgeving.

De visie van Bailey past duidelijk binnen een pro crypto kamp. Volgens hem is de steun van invloedrijke politici en de aanwezigheid van grote bedrijven voldoende om te verwachten dat de komende jaren geen bearmarket zullen brengen. Voor de markt betekent dit dat politieke uitspraken en beleidskeuzes een steeds grotere rol spelen bij de koersontwikkeling.

Risico’s blijven aanwezig

Toch is er ook ruimte voor nuancering. Analisten waarschuwen dat de cryptomarkt altijd gevoelig blijft voor externe factoren. Denk aan macro-economische schokken, onverwachte regelgeving of technologische problemen. Hoewel de kans op een langdurige bearmarket volgens Bailey klein is, is volatiliteit nooit helemaal uitgesloten.

Deze balans tussen optimisme en voorzichtigheid kenmerkt de huidige discussie. Terwijl sommige experts een nieuw tijdperk van stabiliteit voorspellen, houden anderen rekening met de traditionele cycli die Bitcoin in het verleden heeft laten zien.

Nieuwe projecten trekken aandacht

Terwijl de markt voor Bitcoin zich ontwikkelt, schuiven ook nieuwe initiatieven naar voren die inspelen op veranderende behoeften. Nieuwe altcoins richten zich op gebruiksgemak, snelheid en het opbouwen van actieve community’s.

Binnen dit speelveld valt Bitcoin Hyper op, dat zich momenteel in de presale fase bevindt. Het project benadrukt snelle verwerking en lage kosten, gecombineerd met een sterke merkidentiteit. Door deze eigenschappen weet het de aandacht van een groeiende groep gebruikers te trekken.

Hoewel Bitcoin Hyper zich nog in een vroeg stadium bevindt, maakt de combinatie van praktische toepassingen en positionering het interessant om te volgen.

De aanwezigheid van gevestigde namen zoals Bitcoin en jonge projecten in presale toont hoe veelzijdig de sector blijft. Terwijl adviseurs zoals Bailey de lange termijn van Bitcoin benadrukken, laten nieuwkomers zien dat innovatie onverminderd doorgaat.