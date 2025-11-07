De cryptomarkt stond deze week op scherp. Na een liquidatiegolf van ruim $2 miljard kelderde de Bitcoin koers richting $102.000. Terwijl velen paniek voelden, klonk een tegengeluid van veteraan trader Mayne: “De top is nog niet bereikt.” Volgens hem is de markt bezig met het vormen van een dieptepunt, de laatste bodem vóór de volgende grote leg omhoog. Dit soort forse dalingen zijn niet het einde van de bull market, maar juist de noodzakelijke reset die de volgende rally voedt.

Mayne, die al jaren bekendstaat om zijn cycle based tradingstijl, benadrukt dat dit moment lijkt op eerdere mid-cycle correcties. “Overleveraged posities moeten eruit, dat is hoe markten ademen,” zegt hij. Hij vergelijkt het met de fase in 2021 waarin Bitcoin drie keer 25% corrigeerde, maar daarna alsnog doorstootte naar nieuwe all-time highs. De recente daling van boven $120.000 naar net boven $100.000 past precies in dat patroon.

Waarom deze liquidatie juist gezond is

Wat op het eerste gezicht paniek lijkt, kan volgens Mayne een gezonde schoonmaak zijn. De miljarden aan liquidaties duiden erop dat traders met te hoge leverage massaal werden uitgeknepen. Zulke momenten halen speculatief kapitaal uit de markt en maken ruimte voor een gezondere opwaartse trend. “De markt spoelt zichzelf schoon,” aldus Mayne. “Zodra de hefboom eruit is, kunnen echte kopers terugkomen.”

Historisch gezien markeerden zulke momenten vaak lokale bodems. In 2017 gebeurde hetzelfde na een 30% daling, waarna BTC in de maanden erna verdubbelde. Ook tijdens de 2020–2021 bull run zorgden twee diepe correcties van 20–25% voor nieuwe instapmomenten. De huidige cyclus lijkt dat ritme te herhalen, een krachtige rally gevolgd door een noodzakelijke afkoeling.

Wie dit patroon wil benutten, kijkt naar technische zones die als steun kunnen functioneren. Volgens Mayne ligt de cruciale regio tussen $98.000 en $102.000. Dat gebied vormt volgens zijn technische analyse de “weekly low zone” van de huidige cyclus. Een slot boven die range zou bevestigen dat de markt haar bodem heeft gevormd. Daarboven ligt de volgende belangrijke weerstand rond de maandopening op $110.000–$112.000. Een herovering van die zone zou volgens hem de start zijn van een herstel richting $150.000 of hoger in Q1 2025.

Voor beleggers die zich willen oriënteren op waar het echte herstel kan beginnen, biedt het overzicht van welke crypto gaat stijgen extra context over trends binnen deze bredere bullcyclus.

Technische signalen wijzen op bodemvorming

De argumenten van Mayne zijn niet alleen fundamenteel, maar ook technisch. Hij ziet duidelijke structuurvorming op de wekelijkse grafiek, lange wicks onder cruciale steunzones en stijgend volume bij de low. Ook de correlatie met goud speelt een rol. In vorige cycli liep goud gemiddeld 60 tot 90 dagen vóór op Bitcoin. Goud bevindt zich inmiddels 80 dagen in een uptrend, precies binnen het venster dat doorgaans voorafgaat aan een BTC rally.

Daarnaast wijst Mayne op het ontbreken van een echte blow-off top. Waar goud en AI gerelateerde aandelen in 2025 al parabolisch stegen, bleef Bitcoin relatief beheerst. Volgens hem is dat juist een teken dat het laatste stadium van de bull run nog moet komen. “Zolang die explosieve euforie ontbreekt, is de top niet in,” zei hij tijdens zijn livestream.

Vanuit marktdynamiek bekijkt hij november als een potentiële turning month. In veel bullish maanden vormt de low zich vroeg, waarna de koers het maandgemiddelde herwint en de rest van de maand groen sluit. Een herstel boven de maandopening zou dat scenario opnieuw bevestigen, vooral nu Trump belooft de VS Bitcoin supermacht te maken.

Wat dit betekent voor beleggers

Voor traders met een lange horizon is dit moment eerder een test van geduld dan van angst. De markt is volatiel, maar structureel gezond. De bull cycle is volgens Mayne nog niet klaar, het is enkel een kwestie van timing. De grootste fouten ontstaan juist wanneer men uitstapt vlak voor een bodem.

#Bitcoin Best Scenario ⚡️#BTC needs to close back inside the rising wedge.

Ideally, the remaining liquidity below gets grabbed first. Can’t get clearer than that. pic.twitter.com/kCJCwWebAA — Titan of Crypto (@Washigorira) November 6, 2025

Voor wie het grotere plaatje wil volgen, biedt een actueel overzicht van nieuwe cryptomunten inzicht in welke projecten profiteren van een herstellende Bitcoin markt.

De conclusie van Mayne is eenvoudig maar krachtig, zolang Bitcoin boven $98.000 sluit, blijft de bullish structuur intact. De recente liquidatie was geen teken van zwakte, maar een teken van zuivering. Zodra de bodem bevestigd is en de maandopening wordt herwonnen, verwacht hij dat de markt de laatste fase van deze cyclus in gaat. Richting nieuwe all-time highs.

De nieuwe technologie die de Bitcoin markt verandert

Bitcoin Hyper markeert een zeldzaam moment in de evolutie van het Bitcoin ecosysteem. Het project belooft wat velen voor onmogelijk hielden, snelle, goedkope en schaalbare Bitcoin transacties zonder nadelen aan veiligheid. Door een innovatieve Layer-2 architectuur te combineren met een eigen token ($HYPER), ontstaat een omgeving waarin betalingen, meme coins en dApps direct op Bitcoin draaien. Dat maakt Bitcoin Hyper niet zomaar een presale, maar een poging om de grenzen van het netwerk opnieuw te innoveren. Met ruim $26 miljoen opgehaald en een timer die aftelt tot de volgende prijsstap, trekken steeds meer investeerders hun aandacht naar dit momentum.

Het ecosysteem rond Bitcoin Hyper, met eigen wallet, bridge, explorer en staking platform. Schetst een toekomst waarin Bitcoin niet alleen waarde bewaart, maar ook snelheid en gebruiksgemak biedt. De presale biedt vroege deelnemers toegang tot dit groeiende netwerk voordat de prijsstijging van de volgende fase ingaat. Wie verder kijkt dan de hype, ziet een infrastructuurproject dat inspeelt op de roep om meer efficiëntie binnen Bitcoin zelf. Bitcoin Hyper staat klaar om dat hoofdstuk te openen.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale