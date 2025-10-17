Newsmax, een mediagigant in Amerika, heeft aangekondigd een treasury aan te leggen met Bitcoin (BTC) en de meme coin OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Het plan is om het komende jaar in totaal $5 miljoen te investeren in beide cryptomunten.

Wat betekent deze stap eigenlijk voor de meme coin sector? Zal dit een meme coin rally triggeren?

Newsmax treasury met Bitcoin en Trump coin

Het bestuur van het beursgenoteerde mediabedrijf Newsmax staat achter de aanleg van een digitale asset treasury met BTC en TRUMP. Dit is opvallend, omdat bedrijven vaak nog huiverig zijn over crypto. En de bedrijven die wel crypto opnemen in hun financiële balans, kiezen vaak enkel voor grote cryptomunten als Bitcoin of Ethereum (ETH). Zo voegde Trump Media zelf ook $2 miljoen aan BTC aan de reserves.

De CEO van Newsmax, Christopher Ruddy, zegt dat de Trump meme coin een weerspiegeling is van de prestaties van de Amerikaanse president. Hij noemt deze indrukwekkend en kiest er daarom voor om de token op te nemen in de reserves.

🚨TODAY: Newsmax unveils its #Bitcoin & Trump meme coin treasury! pic.twitter.com/gxkl89zJ9B — Coin Bureau (@coinbureau) October 17, 2025

Hoe de Trump crypto en Bitcoin koers reageren op het nieuws

Op het moment van schrijven zijn de Bitcoin koers en de TRUMP koers beide gedaald over de afgelopen 24 uur, namelijk met 4,53% en 5,9% respectievelijk. Op langere termijn, kan het recente nieuws de koersen echter flink stimuleren.

Wanneer een bedrijf als Newsmax de stap maakt naar crypto, dan zullen andere bedrijven namelijk mogelijk ook gaan overwegen om een dergelijke stap te zetten. De $5 miljoen zou voor de Bitcoin koers zelf niet veel verschil maken, maar als er meer volgen, dan zal dat wel degelijk de koers stimuleren.

Voor de Trump coin geldt aan de andere kant dat $5 miljoen wel degelijk een zetje kan geven aan de koers. Op dit moment heeft het project een market cap van $1,14 miljard en dan kan een paar miljoen best een verschilletje maken. Daarnaast kan het ook een hype op gang brengen onder retail investeerders.

Op dit moment zijn veel ogen gericht op de crypto ETF’s als het om institutionele interesse gaat. Zo naderen de XRP ETF deadlines bijvoorbeeld. De crypto reserves die bedrijven zelf aanleggen, moeten echter zeker niet vergeten worden.

Is het tijd voor een meme coin bull run?

De grootste impact zou echter wel een plaats kunnen vinden in de gehele meme coin sector. Newsmax laat met de aankondiging namelijk zien niet weg te deinzen van deze volatiele crypto’s. Op die manier laat het bedrijf aan de rest van de wereld zien vertrouwen te hebben in een politieke meme coin.

Op dit moment wordt deze sector nog overheerst door retail investeerders. Als de institutionele partijen zich hieraan gaan toevoegen, dan kan er een behoorlijke meme coin rally op gang komen. Dan zullen de retail investeerders ook weer actiever worden.

