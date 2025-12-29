De Bitcoin koers kon vanmorgen een mooie rally laten zien, met $90.000 als voorlopig hoogtepunt. Dit Bitcoin nieuws sterkt veel investeerders in de gedachte dat op termijn een verdere groei realistisch in. Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin koers haalt $90.000

De Aziatische markt zorgde vanochtend voor een mooie stijging van de BTC koers. De grote token steeg met 2,50% in waarde, en wist tijdelijk de belangrijke grens van $90.000 te passeren. Omstreeks 5:20 werd deze mijlpaal voor het eerst bereikt.

In de daaropvolgende uren kon een BTC koers rond deze waarde vastgehouden worden, maar omstreeks 10:00 namen de eerste bears het over. Zij namen hun winst, waardoor de Bitcoin koers weer verder daalde. Stapsgewijs zakte Bitcoin door het ijs: eerst was er een terugkeer naar de $87.500, waar de token de vorige dag op had afgesloten. Rond 13:00 zakte de grote token tot onder de $87.000, waarmee ook 29 december een bearish dag lijkt te gaan worden.

BTC koers heeft het lastig

De Bitcoin koers heeft het al langere tijd lastig. Sinds de crash in oktober (toen de token op $126.000 stond) zit het de munteenheid tegen.

Indertijd crashte de grote token, evenals de rest van de markt, dankzij de grote zorgen om en Amerikaanse economie en de heffingen die door president Trump aangekondigd werd. Hierdoor kon de verwachte Bitcoin rally niet plaatsvinden.

Sindsdien kampt Bitcoin met meerdere problemen: zo hebben veel retail investeerders die in de afgelopen maand instapten inmiddels de crypto markt teleurgesteld verlaten. Grotere spelers lijken de focus steeds meer te verleggen van crypto naar AI. Hetzelfde kan gezegd worden van miners, die steeds vaker kiezen voor hogere winsten door hun hashrate aan AI-providers uit te besteden.

Nieuwe Bitcoin rally mogelijk – Wat gaat Bitcoin doen?

Volgens sommige traders is het goed mogelijk dat het Bitcoin nieuws binnenkort weer gunstig zal zijn. Zij vinden ondersteuning voor deze stellingname met name dankzij de verwachtingen rondom zilver en goud.

Vanaf 2026 zal China, een enorm belangrijk land op dit gebied (het beschikt over 60% tot 70% van de gehele zilvervoorraad), extra restricties opleggen wat betreft de export van het geliefde edelmetaal. Dit zal de prijs van het product naar alle waarschijnlijkheid flink opdrijven. Aangezien de koers van Bitcoin en die van zeldzame metalen vaak overeenkomsten vertoont, kan ook de crypto markt hiervan profiteren.

Mogelijk kan crypto edelmetalen zelfs overtreffen: goud en zilver staan nu immers historisch hoog, terwijl we van Bitcoin weten dat een groei naar $126.000 (de huidige all time high) op korte termijn mogelijk moet zijn. Overigens kan ook de koers van de beste altcoins op basis van historische gegevens nog flink stijgen.

Bitcoin voorspelling: 2025 als bullish jaar

Wil Bitcoin het jaar bullish afsluiten, dan zal er in de komende uren wel het nodige moeten veranderen. 2025 Werd begonnen op $93.374, dus een stijging van zo’n 6% is nog voor het Bohemian Rhapsody klinkt noodzakelijk.

Mocht dit lukken, dan zou dit als een startschot kunnen klinken voor investeerders die al langer twijfelen om in te stappen.

🚨 WHY IS BITCOIN DOWN -30% FROM ITS PEAK WHILE GOLD AND SILVER ARE GOING PARABOLIC? Because Gold and Silver tops first, then Bitcoin starts its rally. Here is what happened last time 👇 After the March 2020 crash, the Fed injected massive liquidity into the system. The first… pic.twitter.com/3Wvhd5lz3V — Bull Theory (@BullTheoryio) December 29, 2025

Mocht dit niet lukken, dan ligt verder verval op de loer en kan mogelijk zelfs een crypto winter intreden. Traders zullen een bearish 2025 mogelijk als een reden zien om crypto ‘af te schrijven’.

Desondanks is dit niet de verwachting: experts verwachten een bullish jaar bij grote tokens als XRP en Bitcoin.

Nu inspelen op Bitcoin nieuws

In afwachting van de ontwikkelingen bij Bitcoin kun je nu alvast instappen op de crypto markt. Naast Bitcoin zelf zijn er diverse interessante projecten die erop gericht zijn de crypto adoptie te ondersteunen.

Een van de meest spraakmakende nieuwe platformen is Bitcoin Hyper. Dit is een slimme Layer 2, die een verbinding legt tussen de Bitcoin chain en de Solana Virtual Machine. Hierdoor kunnen gebruikers van Bitcoin Hyper profiteren van Bitcoin trading met de snelheid (en de lage kosten) van Solana.

Sommige traders denken dat Bitcoin Hyper vanwege de technologische mogelijkheden die het naar Bitcoin brengt weleens een top 50 altcoin zou kunnen worden. Het vertrouwen van investeerders (ook institutionele partijen) komt mede tot uiting in de presale, waar in korte tijd al $29 miljoen opgehaald kon worden.

In afwachting van ontwikkelingen bij de BTC koers lijkt Bitcoin Hyper een uitstekend project om nu in te stappen: in potentie is het immers de volgende x1000 crypto.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale